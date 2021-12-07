Dikkat! Bu belirtiler anksiyeteye işaret!

Bazı kafa karışıklıklarının zaman zaman olması olağandır. Üzücü, karamsar veya cesareti kırılmış bir dönemden geçmek depresyonda olmakla, ara sıra ruh hali değişimlerine sahip olmak, bipolar bozukluğa sahip olmakla aynı şey değildir. Tıpkı, bir gün daha fazla yemek yemenin yeme bozukluğu olmaması gibi. Aynı şey anksiyete için de geçerlidir. Zaman zaman gergin ve endişeli hissetmek normaldir. İşle ilgili önemli bir görevde, kişisel problemlerde veya sınavdan hemen öncesi gibi durumlarda bu duygular yaşanılabilir. Bu, anksiyete bozukluğuna sahip olmakla aynı şey değildir.

Anksiyeteden etkilenen insanlar, diğer insanlar için tamamen normal ve yönetilebilir olan durumların neden olduğu duygular nedeniyle normal bir yaşam sürmekten aciz hissedebilirler. Ancak bu kişiler doğru ipuçarıyla normal bir yaşam sürdürebilir ve duygularını kontrol altına alabilir.

Anksiyete türleri

Anksiyete, nesnel olarak hiç tehdit edici olmayan günlük durumlardan mantıksız bir korkuya neden olan zihinsel bir durumdur. Anksiyete bozukluğu tedavi edilmezse, bu korkular kaybolmaz, zamanla artar ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler.

Farklı anksiyete türleri vardır. Bazı özellikler hepsinde ortak, bazıları ise özellikle birine özgüdür.

Panik Bozukluğu

Ani ataklar şeklinde terleme, çarpıntı ve göğüs ağrısına neden olarak kalp krizi geçirmek üzere olduğunuzu düşünmenize neden olabilir.

Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Sosyal fobi olarak da adlandırılan, başkaları tarafından yargılanma, alay edilme veya utanma korkusuyla günlük sosyal durumlardan kaynaklanan artan endişe ve sinirliliktir.

Spesifik Fobiler

Yükseklikler, kapalı alanlar, bazı hayvanlar gibi somut şeylerden olan gerçek dışı korkudur.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Var olmayan veya gerçekçi olmayan nedenlerden kaynaklanan korku duyguları.

Anksiyetenin 11 belirtisi

Normal ve patolojik kaygı arasındaki farkı ayırt etmek her zaman kolay değildir. Peki, normal kabul edilen nedir? İşte anksiyete bozukluğunuz olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilecek bazı belirtiler:

1. Aşırı Endişe

Aşırı korku ve endişe anksiyetenin ana belirtisidir. peki, aşırı olan nedir? 6 aydan fazla bir süredir haftanın çoğu günü rahatsız edici düşünceleriniz varsa bu, aşırı endişe olarak kabul edilir. Ayrıca, normal günlük yaşamınıza bir şekilde müdahale eden ve stres veya yorgunluk gibi başka sorunlara neden olabilen düşüncelerdir. Anahtar, bu endişenin acı çekmenize ve normal bir yaşam sürmenize neden olup olmadığıdır.

2. Uyku Sorunu

Uykuya dalmada sorun yaşamak, örneğin önemli bir olaydan önce yalnızca ara sıra meydana geldiğinde, küçük bir sorundur. Ancak, belirli bir sorun ya da özellikle hiçbir şey hakkında gergin hissetmediğinizde uyuyamıyorsanız ve geceyi yatağınızda dönüp durarak geçiriyorsanız, bu anksiyetenin bir işareti olabilir.

3. Mantıksız Korkular

Asansöre binmek gibi günlük bir durumla ilgili orantısız bir korku hissediyorsanız veya seyir halindeyken bir yılana çarpmak gibi duygular hissediyorsanız, bir tür anksiyete olan bir fobiniz olabilir. Orantısız derken, üstesinden gelemeyeceğiniz ve bu durumun içerdiği riske bağlı olmayan adeta felç edici bir korkuyu kastediyoruz.

Pek çok fobi, ya daha önce hiçbir korkunun olmadığı bir yerde aniden ortaya çıktıkları için ya da onlardan şikayetçi olan kişinin onlarca yıldır karşılaşmadığı olağandışı durumlarla ilgili oldukları için belirgin değildir.

4. Kas Gerginliği

Anksiyete bozukluklarına genellikle yumrukları veya çeneleri sıkma gibi kas tikleri eşlik eder, öyle içselleştirilir ki, kişi bunu yaptığını fark etmeyebilir.

Egzersiz yapmak, bu gerilimi serbest bırakmanın ve kaslarınızı kontrol altında tutmanın iyi bir yoludur. Anksiyetesi olan bazı kişilerin geceleri diş setleri takması gerekir, çünkü uykuya daldıklarında farkına varmadan tekrar çenelerini sıkarlar.

5. Sık Hazımsızlık

Anksiyete zihinsel bir durum olmasına rağmen, genellikle vücudun her yerinde fiziksel belirtilerle kendini gösterir. En yaygın olanlardan biri sindirim sorunlarıdır. Halsizlik, mide bulantısı, gaz, kabızlık ve ishal anksiyete ile ilişkili olabilecek bazı yaygın belirtilerdir. Genellikle her iki sorun da birbirini besler. Sindirim rahatsızlığı kaygı yaratır ve kaygı ne kadar fazlaysa, sindirim sorunları da o kadar büyük olur.

6. Sahne Korkusu

Çoğumuz topluluk önünde konuşma konusunda gerginiz. Ancak bu konuşmadan haftalar önce, günde birkaç saat sinirlilik kafanızı meşgul ediyorsa ve bunu size acı çektirecek ve normal hayatınızı sürdürmenizi engelleyecek şekilde yapıyorsa sosyal anksiyete bozukluğunuz olabilir. Korku sadece olaydan önce değil, aynı zamanda sonra da ortaya çıkar. Kişiler günler ve haftalarca bunu nasıl yaptıklarını ve başkalarının onları nasıl yargıladığını düşünebilir.

7. Güvensizlik

Sosyal anksiyete bozukluğu, yalnızca etkilenen kişinin topluluk önünde konuşması gerektiğinde kendini göstermez. Genellikle herhangi bir sosyal etkileşim, örneğin bir toplulukta yabancı bir kişiyle konuşmak, güvensizlik nedeniyle bir endişe kaynağı olur. Bu endişe titreme, mide bulantısı, kızarma veya terlemeye dönüşebilir. Bu, normal sosyal ilişkileri sürdürmeyi, yeni insanlarla tanışmayı veya hem akademik hem de işte ilerlemeyi zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir.

8. Panik Ataklar

Panik atakta hasta göğüs ağrısı, çarpıntı, terleme, bulanık görme gibi fiziksel belirtilerin eşlik ettiği ani bir korku hissi yaşar. Panik atak geçiren herkesin anksiyetesi olmaz ama panik atak tekrarlarsa kişide panik bozukluğu olabilir. Etkilenenler genellikle bir sonraki panik ataktan korkarak ve daha önce panik atak geçirdikleri yerlerden kaçınarak endişe halinde yaşar.

9. Üzücü Geçmişe Dönüşler

Travmatik olayları hatırlamak ve yeniden yaşamak, başlı başına bir patoloji değil, başka bir anksiyete türü olarak kabul edilen travma sonrası stres sendromunun belirtilerinden biridir.

Anksiyetesi olan insanlar söz konusu olduğunda, bunlar genellikle travmatik deneyimlerin ya da en azından açıkça travmatik olmayan anıların değil, alay edilmek ya da çok korkmak gibi özellikle üzücü olan anların anılarıdır.

10. Şiddetli Mükemmeliyetçilik

Detaylara obsesif boyutta takıntılı olmak, obsesif kompulsif bozukluğun belirtilerinden biridir ve bir anksiyete bozukluğudur: Örneğin, daha önce yapılmış bir şeyi nasıl daha iyi yapabileceğiniz üzerinde saatlerce düşünüyorsanız, bu bir anksiyete sorunu olabilir.

11. Sürekli Kendini Sorgulama

Öz eleştiri ve kendini keşfetme çok sağlıklıdır, ancak bu kafanızda sürekli olarak yaptığınız her şeyi sorgulayan bir yankı haline geldiğinde, bir anksiyete bozukluğunun belirtisi olabilir. Bu durumda olan insanlar kendilerine şu gibi cevaplaması zor sorular sorar: "Eşimi, eşimin beni sevdiği kadar seviyor muyum?" ve tam bir cevap verememenin belirsizliği ile stres yaşar.

Anksiyeteyi yönetmek için ipuçları

Anksiyeteye neyin sebep olduğu açık değildir ancak beynin biyokimyasından genetik faktörlere ve ortamdaki değişikliklere kadar değişen nedenleri vardır. Bazı durumlarda anksiyete bozukluğu aynı ailede birkaç kuşakta ortaya çıkar.

Anksiyete tedavisi, terapi ve antidepresanlar, antipsikotikler ve anksiyolitikler gibi tıbbi gözetim olmadan alınmaması gereken bazı reçeteli ilaçlardan oluşur.

Bunlar dışında anksiyeteyi kontrol altında tutmaya yardımcı olabilecek bazı yaşam tarzı değişiklikleri de vardır:

Kafeini Azaltın

Daha az kahve, çay, çikolata, gazlı içecekler ve enerji içecekleri içerek günlük kafein alımınızı azaltmaya çalışın. Kafein sinir sistemini uyarır ve kaygı belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Doğru Yiyin ve Egzersiz Yapın

Egzersiz yaptığınızda beyniniz, stres duygularını azaltmaya ve genel ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olan maddeler salgılar.

Uyku ve Dinlenme

Anksiyete, yorgunluk nedeniyle ortaya çıkabilir. Dinlenmenize yardımcı olacak bir rutin oluşturun ve uyumakta güçlük çekiyorsanız doktorunuza danışın.

Daima Doktorunuza Danışın

Herhangi bir ilaç veya bitkisel ürün almaya başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışın çünkü bazılarında anksiyete belirtilerini kötüleştiren bileşenler olabilir.

Kaynak: Ensonhaber