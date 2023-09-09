Dikkat! BİST'ten 5 hisseye tedbir!

Borsa İstanbul, 5 hissede tedbir uygulanacağını duyurdu.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, İdeal Finansal Teknolojiler (#IDEAS.E) ve Kalekim (#KLKIM.E) payları 11/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

BİST'in kararına göre, Gürsel Turizm Taşımacılık (#GRSEL.E) hisselerinde 11/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak

Söz konusu kararlara ek olarak, Ulaşlar Turizm (#ULAS.E) payının 11/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem göreceği ifade edilidi.

BİST ayrıca, Oncosem (#ONCSM.E) hisselerinin 11/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem göreceğini duyurdu.

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Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.

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