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Dikkat Bakanlık uyardı! Ölümcül kazalar olabiliyor

Evlerimizde kullandığımız temizlik ürünleriyle ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, önemli uyarılarda bulundu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 18:33
Dikkat Bakanlık uyardı! Ölümcül kazalar olabiliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca temizlik amaçlı ürünlerin  yanlış kullanımları sonucunda ölümcül kazaların ortaya çıkabildiği uyarısında  bulunularak, tüketicilerin temizlik ürünü satın alırken mutlaka orijinal  ambalajında bulunan ürünleri tercih etmeleri ve kullanım sırasında ambalaj  üzerinde yer alan uyarıları okumaları istendi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlıkça denetimleri yıl  boyunca gerçekleştirilen deterjanların, özellikle bahar temizliği döneminde  tüketimlerinde artış görüldüğü anımsatılarak, bu dönemde yaşanabilecek kazaları  önlemek, tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini korumak adına tüketicilerce bu  ürünleri satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususların  bulunduğu ifade edildi.

ÖLÜMCÜL KAZALAR ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Geniş bir kullanım alanı bulunan ve tüketiciler tarafından yoğunlukla  kullanılan deterjan, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi temizlik amaçlı ürünlerin yanlış  kullanımları sonucunda özellikle farklı maddelerin birbirine karıştırılarak  solunması sonucunda ölümcül kazaların ortaya çıkabildiğine dikkat çekilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerimizin temizlik ürünü satın alırken mutlaka orijinal  ambalajında bulunan ürünleri tercih etmeleri ve kullanım sırasında ambalaj  üzerinde yer alan uyarıları okumaları sağlık ve güvenlikleri açısından büyük önem  arz etmektedir. Ayrıca etiketinde veya ambalajında üretici/ithalatçı bilgileri  bulunmayan ürünleri satın almamaları gerekmektedir.

114 VE 112'Yİ ARAYIN

Deterjanlarda kullanma talimatını mutlaka okuyunuz, çamaşırlarınızı ve  bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra bol su ile durulayınız, cildi korumak amacıyla  ellerin deterjanla uzun süre temasından kaçınınız, el, yüz, vücut ve gıda  maddeleri temizliğinde kullanmayınız, çocuklardan uzak tutunuz, gıda  maddelerinden uzakta bulundurunuz. Çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç çözücü, lavabo  açıcı gibi ürünlerde kullanma talimatını mutlaka okuyunuz, kullanırken eldiven  giyiniz, çocuklardan uzak tutunuz, başka bir ürün veya maddeyle karıştırmayınız,  gıda maddelerinden uzak tutunuz, ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri  dönüşüm işlemine gönderiniz, zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma  Merkezi'nin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112  numaralı telefonunu arayınız."

ALERJİYE SEBEP OLABİLİR

Hava Aromatize Edici Ürünlerde de kullanma talimatının mutlaka  okunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, bu ürünlerin çocuklardan ve gıda  maddelerinden uzak tutulması, hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi  hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanılmaması, doğrudan  solunmaması, alerjiye sebep olabileceği için vücuda temas ettirilmemesi gerektiği  vurgulandı.

Açıklamada, halı yıkama firmalarınca kullanılan malzemelerin de  Bakanlıkça denetlendiği belirtilerek, tüketicilerin de ilgili mevzuata uygun  temizlik ürünleri kullanan işletmeleri tercih etmesinin büyük önem arz ettiği  kaydedildi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 18:33
  1. uyarı
  2. gümrük ve ticaret bakanlığı
  3. temizlik malzemesi
  4. GÜNCEL Haberleri

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