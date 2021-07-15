Dikkat! 'Altın' iddiası: Hız kazanabilir

Altın alacak olanlar, Altın fiyatları düşecek mi? sorusunu yanıtlandırmaya çalışırken, altını olup altından kar etmek isteyenler ise Altın fiyatları yükselecek mi? sorusunu cevabını merak ediyor.

Altın fiyatları ile ilgili bir iddia da IKON Menkul'den geldi.

IKON Menkul, Bölgesel FED Başkanı James Bullard’ın, pandemi döneminde alınan acil tedbirleri sonlandırmanın zamanı olduğunu söylemesinin ardından altının geri çekiliyor olduğunu bildirdi.

"Bu seviyenin kırılması halinde..."

paraborsa.net'in haberine göre; IKON Menkul; geri çekilmenin devamında 1815'in önemli destek olarak izlenebileceğini ifade etti. Bu seviyenin kırılması halinde aşağı yönlü işlemlerin hız kazanabileceğii iddia eden IKON Menkul, yukarı yönlü işlemlerde ise 1848 ve 1863'ün direnç olarak takip edilebileceğini belirtti.