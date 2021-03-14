Dikkat! Altın fiyatlarıyla ilgili İslam Memiş’ten bomba tahmin

Altın ve gümüş piyasasında aşırı oynaklık sürerken, vatandaşlar Altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşer mi? sorularına cevap arıyor. Konu ile ilgili altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten flaş uyarılar ve tahminler geldi. Geçen hafta altının ons fiyatının 1680-1740 dolar, gram fiyatının da 408-420 lira arasında işlem gördüğünü anımsatan Memiş, "Dolardaki yükselişin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini için düşüşlerin sınırlı kaldığını gördük" ifadelerini kullandı.

Altının ons fiyatının 1720 doların üzerinde haftayı tamamlamasının yükselişlerin devamı için önemli olduğuna değinen Memiş, "Altının ons fiyatının 1740-1760 dolara kadar tepki yükselişlerini devam ettirebileceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

internethaber'in haberine göre; gümüşün gram fiyatında teknik seviyelerin test edildiğini belirten Memiş, "Gümüşün gramı geçen haftayı 6.30 seviyesinin üzürde kapattı. 6.30’un destek seviyesi olması gümüşün gramının 6.50-6,52 seviyesini test edilmesi tahmin edebiliriz. Emtia fiyatları dolardan güç toplayarak yükseliş trendini sürdürecek. Önümüzdeki hafta altın ve gümüş fiyatlarının yukarı yönlü hareket gedeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Dolar için de bir haftalık tahminlerini açıklayan Memiş, "Dolar için 7.50-755 lira aralığını takip edeceğim. Düşüşlerin sınırlı olacağını öngörüyorum. Yükseliş trendinin orta ve uzun vadede devam ettireceğini tahmin ediyorum. Kısa vadede ise aşağı yönlü bir geri çekilme olabilir. 7.40-735 seviyelerini kısa süreliğine görebilir. Önümüzdeki hafta FED ve Türkiye Merkez Bankası’nın faiz kararları açıklanacak. Bu sebeple dolar kurunda geniş bir bantta dalgalanma olabilir."

Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesini beklemediğini belirten İslam Memiş, FED’in de faiz artırmayacağını söyledi.

"Tekrar düşer" korkusuyla satış yapmak isteyenler dikkat!

AB ve Türkiye arasında yeni gerginlikler yaşanabileceği hatırlatması yapan Memiş, önümüzdeki hafta altın ve gümüşte yaşanacak yükselişlerin ardından “tekrar düşer” korkusuyla satış yapmak isteyenleri de ikaz etti.

- Satış fırsatı yakaladım, tekrar aşağı yönlü hareket başlayabilir düşüncesini bence rafa kaldırmak gerekiyor.

- Altının gramı 500 liranın, gümüşün gramı ise 10 liranın üstüne çıkacak.

- Altının gram fiyatında 397 lira seviyesin, gümüşün gramında 5.75 lira seviyesi gibi dip seviyeler test edildikten sonra;

- Artık orta vadede yani yaz aylarına kadar 500 liranın üzerinde bir fiyatlama mümkün olacaktır.

- Gümüşün gram fiyatında 10 lira üzerinde bir fiyatlama görmek mümkün olacaktır.

- Yaz aylarına kadar hem altın hem de gümüş fiyatlarında hızlı yükselmeler bekliyorum.

-Yüzdük yazmak kuyruğuna geldik, artık altın fiyatları yükselmez, aldığım maliyeti yerine koyduğum zaman hemen satayım düşüncesine sahip olanlar hata yaparlar.

Yaz aylarından sonra altını satıp dolara yatırın

- Ama uzun vadede yani 2022’in ilk çeyreğinden itibaren Merkez bankaları tekrar faiz artırımını başlatır. Bununla birlikte de emtia fiyatlarının tekrar geri çekilme olacaktır.

- Bununla birlikte yaz aylarına kadar hatta 2022’nin ilk çeyreğine kadar sabırla bekleyen yatırımcılar çıkış için fırsat bulacaktır.

- Yaz aylarında altının kilogramında 60 bin dolar seviyesini tekrar göreceğimizi tahmin ediyorum. Bu seviyede tekrar altını satıp dolar pozisyonu almanın çok daha akıllıca olacağını düşünüyorum.