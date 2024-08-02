Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı son testini de başardı! Selçuk Bayraktar’dan gururlandıran paylaşım
Bayraktar KALKAN DİHA, kabiliyetlerini test etmeyi sürdürüyor. Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı 41'inci uçuşundaki orta menzil haberleşme testini de başarıyla tamamladı.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirmiş olduğu Bayraktar KALKAN DİHA, testlerine hız kesmeden devam ediyor. Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Kalkan DİHA, 41'inci uçuşundaki orta menzil haberleşme testini başarıyla tamamladı.
SELÇUK BAYRAKTAR DUYURDU
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından duyurdu. Selçuk Bayraktar, orta menzil haberleşme testinin gerçekleştirildiği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
TERMAL GÖRÜNTÜLEME KABİLİYETİ
Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen Bayraktar KALKAN DİHA, uçuş testini Baykar tarafından tamamen milli ve özgün olarak geliştirilen Baykar BG-160 kamerasıyla icra ediyor.
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