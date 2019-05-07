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DİKA’dan yenilikçi mesleki eğitime destek

Mardin’in Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dicle Kalkınma Ajansı’nın (DİKA) Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ajansa sunulan Midyat’ta Mesleki Eğitimle İstihdama Katkı Sağlıyoruz Projesi hayata geçirildi.

07 Mayıs 2019 Salı 15:55
DİKA’dan yenilikçi mesleki eğitime destek

Mardin’in Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dicle Kalkınma Ajansı’nın (DİKA) Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ajansa sunulan Midyat’ta Mesleki Eğitimle İstihdama Katkı Sağlıyoruz Projesi hayata geçirildi.


DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, desteklenen projenin sadece Midyat için değil, ajansın faaliyet gösterdiği TRC3 bölgesinde bulunan Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve ülke için örnek teşkil ettiğini söyledi. Altındağ, "Projenin amacı, mesleki eğitimde kullanılan geleneksel yöntemlerin yerine yenilikçi yöntemlerin kullanılarak mesleki eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir. Proje mesleki eğitimin sağlam temellere oturtulması ile bireylerin gerekli bilgi ve donanıma sahip olarak iş gücü piyasasına dahil olmaları, sanayinin gelişmesine olanak verecektir. Toplam bütçesi 540 bin lira olan proje, ajans tarafından yüzde 75 oranında desteklenerek 405 bin lira hibe desteği sağlanmıştır. Bölgemizdeki işsizlik sorununa çözüm üretmek adına, işsizlere meslek kazandırmak, meslek lisesinde eğitim gören öğrencilerin modern bir teknik eğitim alması ve mevcut iş sahibi kişilerin uzmanlaşması sağlanacaktır. Hayatın her alanında hızlı bir yarışı beraberinde getiren yenilikçi yöntemlerin ve güncel teknolojilerin kullanılması büyük önem arz etmektedir. Proje kapsamında beş ayrı eğitim laboratuvarının donatıları temin edilerek öğrenci ve kursiyerlerin eğitim almalarına hazır hale getirildi. Proje kapsamında 30 adet masaüstü bilgisayar, 4 adet dizüstü bilgisayar, 10 adet değişik tipte kaynak makine ve ekipmanı, 5 adet pano tasarımı ve montajı eğitim seti, 10 adet PLC’li kumanda eğitim seti ve 3 adet kompanzasyon eğitim seti 8 adet sınıf dolabı, 80 adet kolçaklı sandalye temin edildi. Böylece PLC ve kumanda teknikleri, kaynak operatörlüğü, pano ve kompanzasyon montörlügü eğitimlerinin verilebilmesi için gerekli teknolojik altyapı kuruldu. Yeni kurulan üç eğitim laboratuvarında 46 öğrenciye 40 saatlik PLC ve kumanda teknikleri eğitimi, 46 öğrenciye 40 saatlik pano tasarım ve kompanzasyon montörlügü eğitimi, 40 kursiyere 40 saatlik tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kaynakçılık eğitimi olmak üzere toplam 132 kursiyere altı grupta eğitim verildi. Proje sayesinde bundan sonra yenilikçi yöntem ve uygulamalarla iş gücü piyasasının istediği mesleki becerilere sahip kaynakçılık alanında yetkin kaynakçı argon kaynakçılığı, gaz altı kaynakçılığı ve sualtı kaynakçılığı gibi kalifiye personel ve PLC ve kumanda teknikleri ile pano ve kompanzasyon montörlügü alanında uzman personel yetiştirilecektir. Sonuç olarak Mardin’in Midyat ilçesi modern teknik altyapıya sahip bir meslek lisesine sahip oldu" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 15:55
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