“Dijitalleşmeyi merkeze almalıyız” İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dijitalleşmenin önemine işaret ederek, “Dijital devrime dayanan yeni sanayileşme perspektifi, kalkınma stratejimizin merkezinde yer almalıdır. Teknolojide tüketici değil, üretici konumda olmamız kaçınılmaz” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dijitalleşmenin önemine işaret etti. Bahçıvan, “Dijital devrime dayanan yeni sanayileşme perspektifi, kalkınma stratejimizin merkezinde yer almalıdır. Teknolojide tüketici değil, üretici konumda olmamız kaçınılmaz” dedi. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık da Çalık Digital ile Türkiye’de ve bölge coğrafyalarda, ‘Dijital Dönüşüm İş Ortağı’ olarak kamu ve özel sektöre hizmet vermek istediklerini belirtti.

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