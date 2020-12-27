“Dijitalleşen katılım finans dünyası kalkınmaya önemli katkılar sunabilir”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Bankacılık Söyleşileri” kapsamında Kuveyt Türk ve sektörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki çalışmaları hakkında bilgi verirken, geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı.

Insan odaklı hizmet

2020’nin koronavirüs salgınının Türkiye ve tüm dünyayı kapsayan etkilerini en aza indirmek gayesiyle, gerek resmi makamların gerekse şirketlerin odağının insan sağlığı çerçevesinde şekillendiği bir yıl olduğunu söyleyen Uyan, finans sektörünün de bu süreçte çalışan ve müşteri bağlamında insan sağlığını öne alarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, salgın sürecinin tüm dünyada dijitalleşmenin ne denli önemli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Dijital dönüşümün, 2021 yılında finans sektöründe büyümeye katkı sağlayacak unsurların başında geleceğini belirten Uyan, tüm sektörlerde olduğu gibi finans sektöründe de rekabette öne çıkmanın ve insan odaklı hizmet anlayışının temelini artık dijital teknolojilerin oluşturacağını vurguladı.

Zorlu bir yıl olacak

“Bankacılık ve fintech ekosistemlerinin birlikte çalışması yeni bir dünyanın kapılarını aralayacak” diyen Uyan, yeni dönemde, mobil şube üzerinden görüntülü görüşme, yapay zekalı sesli yanıt sistemi, yeni QR kod işlemleri ile kredi kartı, BES ve sigorta başta olmak üzere çeşitli ürünlerin mobil şube üzerinden müşterilere sunulabilmesi ve mobil şubenin kişiselleştirilebilmesi gibi hizmetleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Uyan, 2021 yılının birçok sektörde olduğu gibi finans sektörü açısından zorlu bir yıl olacağını söyledi.

Karlı büyüme odağımızda

Her ne kadar ülke ekonomilerinin 2020 yılında salgın kaynaklı sergiledikleri rekor daralma sonrasında 2021 yılında hızlı bir toparlanma dönemine girmeleri beklense de bankacılık sektörü göstergelerinin salgın öncesi seviyelere gelmesinin bir miktar daha zaman alacağını belirten Uyan, “Kuveyt Türk olarak önümüzdeki yıl sürdürülebilir kârlı büyüme odağımızı sürdüreceğiz. Katılım finans prensipleri çerçevesinde geliştirdiğimiz ürün ve hizmet ağıyla birlikte reel ekonomiye olan desteğimizi artırarak devam ettireceğiz” açıklamasında bulundu.

Vakit kaybedilmemeli

Faizsiz finansın toplumdaki bilinirliliğini ve ülke için potansiyelini daha da artıracak şekilde çalışmaların vakit kaybetmeksizin yapılması gerektiğini söyleyen Uyan, bu konuda özellikle dijital teknolojilerden faydalanılması gerektiğini hatırlattı. Uyan, “Çünkü katılım finans alanındaki işlemlerin operasyonel yükü, bağlı olunan prensipler gereği yer yer konvansiyonel bankalardan daha fazla olabiliyor. Bu durum, sektörün büyümesi ve yaygınlaşması üzerinde bir engel teşkil edebiliyor. Bu nedenle, dijital teknolojilerin gücünü arkasına alacak bir katılım finans dünyasının, Türkiye’nin kalkınmasına önemli katkılar sunabileceğine inanıyoruz” dedi. Uyan, İstanbul Finans Merkezi’nin katılım finans için çok çeşitli avantajlar ve fırsatlar ortaya çıkaracağını vurguladı. Türkiye’nin, global çapta bir finans merkezine ev sahipliği yapmasının çok büyük önem arz ettiğina işaret eden Uyan, “Katılım finans ürün ve hizmetleri ile faizsiz çalışma prensiplerine yönelik bilgilendirme sıklığının artırılması, atılacak en önemli adımların başında geliyor. Bu doğrultuda, katılım finans prensiplerine yönelik farkındalığı en üst düzeye çıkarma amacıyla atılacak adımlar, katılım sektörünün zeminini sağlamlaştırma ve finans sektörü pazar payını daha ileri noktalara taşıma noktasında yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ufuk Uyan: 2020 yılı genelinde iyi bir performans sergiledik

Ufuk Uyan, Kuveyt Türk olarak salgın sürecinde, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların tavsiyeleri doğrultusunda hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığına öncelik vererek her türlü önlemi aldıklarını anlattı.

Karımız yüzde 33.3 arttı

Salgınla mücadele kapsamında yılın ikinci yarısında da reel ekonomiye destek olmak için hızlı aksiyon alan finans kurumlarından biri olduklarını belirten Uyan, birçok uygulamayla hem reel ekonomiyi desteklediklerini hem de sektörde olumlu bir ayrışma kaydederek 2020 yılı genelinde iyi bir performans sergileme başarısı gösterdiklerini söyledi. Uyan, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 artışla 1 milyar TL net kâr elde ederek istikrarlı büyümeyi sürdürdüklerini belirtti.

Aktif büyüklük 153 milyar TL

Toplanan fon büyüklüğünü 2019 yıl sonuna göre yüzde 39,6 artışla 119,3 milyar TL’ye çıkarırken, kullandırdıkları fon büyüklüğünü ise yüzde 36,3 artışla 78,9 milyar TL’ye ulaştırdıklarını ifade eden Uyan, öz varlıkları 7,5 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü 153 milyar TL’ye yükselttiklerini ve aktif büyüklük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk, bankacılık sektöründe ise 10. sırada yer aldıklarını kaydetti.