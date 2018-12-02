Dijitale odaklanıp hızla büyüyor

2010’dan bugüne bankacılık liginde sürekli yükselen Kuveyt Türk’ün odağında dijital dönüşüm, girişim bankacılığı ve alternatif pazarlar bulunuyor. Kesintisiz 19 yıldır görevde olan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Kuveyt Türk’ün Zincirlikuyu’daki yönetim binasında gerçekleştirdiğimiz buluşmada sözlerine birçok ilklere imza atarak faizsiz bankacılık sisteminin gelişmesinde öncü olduklarını belirterek başladı.

İstikrarlı büyüme sürüyor

Ülkemizde 100 yılın üzerinde bir geçmişe sahip olan konvansiyonel bankacılığa kıyasla, katılım bankacılığının 33 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatan Uyan, “30 yıllık süreçte katılım bankaları, bazı dönemlerde engellemelere rağmen (mesela 28 Şubat döneminde şube açılışlarına izin verilmemesi gibi vb.) üzerine düşeni yaparak önemli bir büyüme gösterdi. Katılım bankacılığının geçmişine uzandığımızda asıl ivme kazandığımız dönem 2001 krizi sonrası oldu. Özellikle son 13 yıllık süreçte katılım bankalarının aktifleri bankacılık sektörünün üzerinde bir büyüme performansı sergiledi. İstikrarlı büyümenin devam etmesiyle katılım bankalarının sektörden aldığı payın önümüzdeki dönemde artacağına inanıyorum” dedi.

“Kuveyt Türk olarak kurulduğumuz günden bu yana güvenilir, istikrarlı, kaliteli ve inovatif ürün ve hizmet sunan, faizsiz bankacılık prensiplerinden, etik ve ilkeli bankacılıktan ödün vermeyen ve sürekli eğitim ve gelişimi kendine ilke edinen bir katılım bankası olarak çalışmalarımızı sürdürüyor, pek çok ilke imza atıyoruz” mesajını veren Uyan bankanın faaliyetlerini ve hedeflerini şöyle anlattı:

412 şube 6 bin çalışan

Bugün yurt genelinde 412 şubemiz ve 6 bine yakın çalışanımızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Coğrafi kapsama oranımızı her geçen gün artırıyoruz. İllerin yanı sıra ilçelerde de şubelerimizi müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yakın zamanda yenilediğimiz ve ilerleyen dönemde tüm şubelerimize yaygınlaştırmayı amaçladığımız yeni şube iş modelimizle müşterilerimize ayırdığımız zamanı ve bu zamanın kalitesini artırmayı hedefliyoruz.

Dijital şubede atak yaptık

Bankacılıkta trendler hızla değişiyor, müşteri beklentileri de değişen trendlere paralel bir şekilde farklılaşıyor. Kuveyt Türk olarak birçok noktada bu değişime anında ayak uyduruyor, bazı alanlarda değişimin öncüsü oluyoruz. “Senin Bankan Dijital Faizsiz Bankacılık Platformu” ile sektörde bir ilke imza attık ve şubesiz bankacılık konusunda Türkiye’de önemli bir oyuncu olduk.

Dijital bağlamda hayata geçirdiğimiz bir diğer ürün olan XTM aslında ATM, çağrı merkezi ve şubeyi birleştiren yeni bir alternatif dağıtım kanalı. Müşterilerimiz, XTM aracılığıyla hem ATM hem de şube işlemlerini kendileri kolayca yapabildikleri gibi diledikleri takdirde tüm işlemleri XTM Agent adını verdiğimiz çağrı merkezi çalışanlarına online bağlanarak da gerçekleştirebiliyor.

Özellikle erken aşama girişimcilerin eğitim, mentorluk, networking ve çalışma alanı gibi birçok ihtiyacı bulunuyor. Biz bu noktada ne yapabiliriz diye düşündük ve 2017 yılında Lonca Girişimcilik Merkezi’ni kurduk. Merkezimizde teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir proje fikirlerini, sürdürülebilir bir modelle ticari faaliyete dönüştürerek hem girişimcilerimize hem de ülke ekonomimize katkı sunuyoruz.

Altını olanlar için doğru adres

Geçtiğimiz aylarda vatandaşlarımızın altına yaklaşımını konu alan bir saha araştırması yaptık. Buna göre altın biriktirenlerin büyük bir kısmı hâlâ altınlarını yastık altında tutuyor. Özellikle 45 ve üzeri yaş grubunda bu eğilimin daha fazla olduğunu gördük. Bankamız bir ilke olarak yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik tüm çalışmaları destekliyor ve bu alanda bugüne kadar birçok ilke imza attık. Altın Günleri, Altın Katılma Hesabı, Altın Veren ATM gibi birçok ürün ve hizmet bankamız tarafından başlatıldı. Halen sektörde 15 farklı altın ürün ve hizmetiyle faaliyet gösteriyoruz. Geçtiğimiz günlerde altın EFT hizmetimiz de devreye girdi. Bu hizmetle vatandaşın bir bankada gram altın hesabı varsa altın olarak başka bir bankaya rahatlıkla transfer edebilmesi mümkün.

Altında bir numarayız

Altın bankacılığı alanındaki odağımız ve ürün çeşitliliğimiz tabi rakamlara da yansıyor. Bu yılın üçüncü çeyrek verilerine göre, altın bankacılığında, katılım bankaları arasında yüzde 58’lik payla ilk sıradayız. Tüm bankalar arasında ise yüzde 13’lük payla üçüncü sırada yer alıyoruz. Sene başından bu yana yaklaşık 2 ton ziynet altını ülke ekonomisine kazandırdık. 2011 yılında başlattığımız Altın Günleri uygulamasıyla bugüne kadar 16 ton, diğer uygularımızla birlikte ise toplamda 20 tonun üzerinde altını ekonomimize

kazandırdık.

Dev projelerde varız

Kuveyt Türk olarak yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımlarına sağladığımız proje finansmanlarını sürdürülebilirlik alanında önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar yenilenebilir enerji alanında 740 milyon USD’lik fonlama gerçekleştirdik. Özellikle de temiz enerji olarak adlandırdığımız GES projelerine desteğimiz tam. Hali hazırda üretimde olan lisanssız GES projelerinin yüzde 15’ini finanse ederek bu alana olan inancımızı ortaya koyduk.

Gençlere önem veriyoruz

Kuveyt Türk olarak gençlerle temasımız mezuniyet öncesinde başlıyor. ‘Bankada Kampüs’ ve ‘Kaşif’ adı altında kişisel gelişimine önem veren, finans ve ekonomi alanlarına ilgi duyan ve Katılım Bankacılığını keşfetmek isteyen öğrencilere yönelik yetiştirme programlarımız bulunuyor. Bu programları başarı ile tamamlayan gençlerimize mezuniyet sonrasında gerek MT programlarımızda gerekse diğer işe alım süreçlerinde öncelik veriyoruz.

Hedef tutturana menemen ziyafeti

Müşteriyi merkeze alan bir banka olarak müşteri memnuniyetini sağlayacak olan çalışanımızı da merkezde tutan bir yaklaşımımız var. Biz Kuveyt Türk olarak bizi birbirimize bağlayan asıl gücün ortak değerlerimiz olduğuna inanıyoruz. Kurum içerisinde çok sıcak bir çalışma ortamımız var. Bu noktada ilginç bir uygulamamızdan bahsetmek istiyorum. Biz, belirli bir toplanan fon hacmine ulaşan şubelerimizi ziyaret ediyor; üst yönetimimizle birlikte şube çalışanlarımıza kendi pişirdiğimiz menemeni ikram ediyoruz. Tabii burada menemen sembolik bir şey; biz daha ziyade sahaya inmeyi, sahada şubelerimizle, çalışanlarımızla temas halinde olmayı önemsiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın genel müdür, genel müdür yardımcıları ve grup müdürleriyle tanışıp onların tecrübe ve deneyimlerini dinlemesi ve kendi fikirlerini üst yönetime aktarabilmesi için ‘Hasbihal’ adını verdiğimiz görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Farklı organizasyon, fonksiyon, unvan ve kıdemlerden arkadaşlarımızla oluşturduğumuz ‘Önce Çalışan Meclisi’ çalışanların yönetime giden sesi olarak görev yapıyor. Bahsetmiş olduğum tüm bu uygulamaları “İyi ki” adı altında bir işveren markasına dönüştürdük. Çok şükür, bu uygulamalarımızın karşılığını da ziyadesiyle alıyoruz.

Kuveyt Türk ‘Kuvvetli Türk’ oldu

Her ne kadar ana ortağımız Kuveyt’li KFH grubu olsa da vatandaşlarımızın bankamızı bir Türk varlığı olarak benimsemesi bizi oldukça mutlu ediyor. Kuveyt Türk deyince bizim için vatandaşlarımız “Kuvvetli Türk” diyor. Uzun zamandır karşılaştığımız bu yaklaşım çok hoşumuza gidiyor. Şöyle geriye doğru bir baktığımızda, kriz dönemlerinde müşterilerimize hep destek olmuşuz. Gerek sermaye sahiplerimizle gerek çalışanlarımızla her zaman vatandaşlarımızın yanında olan, eşref-i mahlûkat olan insanı odağına alan bir yaklaşımımız var. Kuruluşumuzdan bu yana yaşatmak ve yaşamak üzerine bir tutum sergiliyoruz.

Krize karşı dayanıklıyız

Tabii müşterilerimizin bize göstermiş olduğu bu teveccühü sağlam bankacılık anlayışımızın bir karşılığı olarak görüyoruz. Geçmişte yaşadığımız finansal kriz ortamları bankaları büyük bir buhranla karşı karşıya getirirken katılım bankaları doğaları gereği kriz koşullarına karşı daha dayanıklı olduklarını kanıtladılar. Çünkü bu bankaların risk paylaşımını esas alan yapıları kaldıraç kullanımını azaltmayı ve daha gelişmiş risk yönetimi uygulamalarını gerekli kılmaktaydı. Bugün baktığımızda içinden geçmekte olduğumuz bu finansal dalgalanma ortamı katılım bankalarının bu tür dönemlerde ne denli dirençli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Bu durum müşterilerimizin bize ve katılım bankacılığı modeline olan güvenlerinin pekişmesine de doğal olarak katkıda bulunuyor. Bu durumda bize düşen etik değerlerimizi koruyarak ve ilkelerimizden ödün vermeden müşterilerimize en hızlı ve en iyi müşteri deneyimini sunmak oluyor.

Edebiyata ilgim yüksek

Uyan: “Edebiyat ve düşünceyeilgim var.Geçmişte yazdığım şiirler oldu. Çeviri kitaplarım var. Yoğun iş temposundan dolayı bunlardan uzak kalıyoruz. İmkânım olsa kitap dünyasıyla, edebiyat dünyasıyla daha fazla zaman geçirmek isterdim.”

İlk 9 ayda kârımız da arttı, aktiflerimiz de

Kuveyt Türk olarak üçüncü çeyreği, önceki dönemlerde olduğu gibi hedeflerimiz doğrultusunda kapatarak istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Faiz ve kur cephesinde hareketliliğin arttığı bir yıl yaşanmasına rağmen aktif büyüklüğümüzle katılım bankaları arasında ilk sıradaki yerimizi sağlamlaştırmaya devam ettik.

Rakamlara bakacak olursak, yılın ilk dokuz ayında net kârımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artırarak 668 milyon liraya yükselttik. Bankamızın toplam aktifleri 76,9 milyar lira olurken öz varlıkları da 5,2 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde toplanan fon büyüklüğü, 2017 yılı sonuna göre yüzde 38,8 artışla 55,3 milyar liraya yükseldi. Kullandırılan fon büyüklüğünde ise yüzde 37,1 artışla 53 milyar liraya ulaştık. Tabii bu büyüme oranlarında yükselen döviz kurlarının da etkisi oldu. Ancak yükselen kur ortamına rağmen lira kullandırılan fon hacmimizi yılın ilk 9 ayında yüzde 16 büyütürken yine aynı dönemde lira toplanan fon hacmimizi de %14 oranında artırdık. Halihazırda 2018 - 2023 Stratejik Planımızı oluşturuyoruz. Stratejimizi oluştururken Yeni Ekonomik Programı (YEP) baz aldık. Ekonominin temel taşları ile ilgili beklentileri dikkate alıyoruz.