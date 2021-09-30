“Dijital varsa biz de varız”

Program; bu yıl Bosch Ev Aletleri’nin ana sponsorluğunda 13- 24 Eylül arasında online olarak gerçekleşti. Program kapsamında öğrenciler dijital odaklı eğitimler alma imkanı buldu. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin Tedarik Sponsoru Hopi’nin de Ödül Sponsoru olarak yer aldığı program, 2 hafta sürdü. Online eğitimde üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan ve yeni mezun olmuş öğrencilerin katıldığı programda; 50 katılımcı, dijital dünyadaki kariyer fırsatlarını keşfettiler. Katılımcılar UniChallenge Tech süresince, Omnichannel (Bütünleşik) Pazarlama’dan Reklam Hedefleme Teknolojileri’ne, Performans Pazarlaması’ndan Eticaret’e, Veri Analizi’nden Yapay Zeka’ya kadar birçok teknik konuyu Dijital Pazarlama perspektifinden dinleme şansı buldular. Toplam 17 şehir, 33 üniversite ve 19 farklı bölümden 50 katılımcının bir araya geldiği eğitimde katılımcılar dünyada yaşanan gelişmelerin sektöre olan etkilerini de yakından öğrenme fırsatı yakaladılar.