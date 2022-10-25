Dijital Türk lirası nedir? Yerli kripto para - Dijital Türk lirası test aşamasında! İlk alışveriş ne zaman?

Dijital Türk lirası nedir?

Dijital Türk lirası kullanımının önce projede iş birliği yapan kurumların çalışanları tarafından pilot uygulama olarak kullanılması ve çalışanlara kendilerine tanımlanacak dijital cüzdan aracılığıyla alışveriş yapma imkanı sağlanması hedefleniyor.

Kripto para borsası uzun zamandır Türkiye dahil birçok ülkenin radarında. Zira insanların takas yönteminden kağıt paraya kadar ilerlediği alışveriş serüveninin bir sonraki durağı burası. Bu sürece erken dahil olan ülkeler de avantajlı konumda olacak. Bugün itibariyle de dijital Türk Lirası için test süreci başlatıldı.

Dijital Türk Lirası nedir, nasıl kullanılır?

Dijital Türk Lirası (DJT), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından blockchain- blok zinciri adı verilen teknolojiyle geliştirilen bir kripto para birimidir. Henüz piyasaya çıkmamış olsa da değeri bellidir. Zira yapılan açıklamaya göre DJT 1 TL’ye sabitlenecek.

Bugün yapılan açıklamada ise Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi’nin ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda DJT’nin ödemeler için kullanımının test aşamasına gelindiği söylendi. İlk alışveriş ise 2023’te yapılacak.

Tabii yalnızca bu kadar değil. Bu süreçte DJT sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma-geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmaları yürütülecek. Yani yeni parayı FAST ödemelerinde de kullanabileceğiz.

DJT’nin güvenliğini, korumasını ve veri analitiğini ise HAVELSAN’ın uzman kadrosu ve sunucuları üstlenecek. Dolayısıyla olası saldırı tespiti, olay izleme, durum analizi ve sızıntı algılama benzeri adımlar burada atılacak.

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