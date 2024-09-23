Dijital tufan başladı! İnsanlığı teknoloji felaketi bekliyor

Akşam gazetesi yazarı Hüseyin Besli, İsrail'in Lübnan'a yönelik siber saldırılarının kendisine Nuh Tufanı'nı hatırlattığını belirtti. Besli, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde yaşanan dijital devrimin dünyayı felakete sürüklediğini ifade etti. Besli, üçüncü dünya savaşının nasıl olacağını bilmediğini ancak dördüncü dünya savaşının kazma kürekle yapılacağını söyledi. Besli, umudun kaybedilmemesi gerektiğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Kovid salgınının yaşandığı zamanlardı...

Hani, özellikle 65 yaşından büyüklere sokakların yasaklandığı günlerde internet üzerinden sohbetler trend (!) olmuştu...

Bir seferinde 'Sürurlar' isimli whatsapp grubumuzda dostlar benim de bir sohbet yapmamı istemişlerdi. Biz de sokağa çıkma yasağının ruhumuzu sıkıştırmasını istinat noktası alarak dijital devrimden ve dijitalleşen dünyanın, dünyamızı büyük bir felakete sürüklediğinden bahsetmiştik büyük bir karamsarlıkla...

Biz, söylediklerimizi bitirince Süleyman Akdemir söz alarak;

En kötü ihtimal nedir üstad?.. diye sorup devam etmişti... En kötüsü Nuh'unkine benzer bir tufandır değil mi? Öyle de, Tufan'dan sonra dünya yine dönmeye devam etmiş, hayat döngüsünü sürdürmüş ve insanlar 'normal' hayatlarına dönmüşler ve devam ettirmişlerdir...

İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına yönelik siber saldırıları önce Tufan'ı sonra Süleyman Hoca'nın söylediklerini hatırlattı bana.

Birkaç şeyi hatırlayarak bitirelim o zaman.

Bir: Enseyi karartmayalım. (Çetin Altan)

İki: Üçüncü Dünya Savaşı'nı bilmem ama Dördüncü Dünya Savaşı kazma kürekle yapılacaktır. (Einstein)

Üç: Tufan tamam da Gemi'ye kimler binecek/binebilecek."