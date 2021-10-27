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Ekonomi Dijital TL gelecek yıl hayata geçirilecek
Ekonomi

Dijital TL gelecek yıl hayata geçirilecek

Blokzincir tabanlı dijital TL’nin gelecek yıl uygulamaya konulması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 21:53:00 -
Dijital TL gelecek yıl hayata geçirilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ‘Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi’nin birinci faz pilot bulguları doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testler yapılacak. Hem mevcut hem de ileri teknolojilerin dijital TL gereksinimlerine uygunluklarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları devam edecek.

Testler gerçekleştirilecek

Programlanabilir para ve çevrim dışı ödemeler katman servislerine yönelik teknolojik altyapı oluşturularak araştırma, geliştirme ve test çalışmaları gerçekleştirilecek. Dijital TL’nin ilgili diğer sistemlerle entegrasyon faaliyetlerine başlanacak. TCMB, buna yönelik geçen ay ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM’le ikili mutabakat zabıtları imzalamış; ‘Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu’nu oluşturmuştu. Platformun yeni katılımlarla genişletilmesi amaçlanıyor. Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip ‘Dijital Türk Lirası Ağı’ tesis edilerek teknoloji paydaşlarıyla dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleriyle entegrasyon gibi başlıklarda dijital TL Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanıyor.

Örnekler inceleniyor

Birinci faz sonuçları, testlerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Bununla birlikte blokzincir uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik ulaştırma ile gümrük hizmetlerinde gerekli hukuki ve fiziki altyapı çalışmaları noktalanacak.Blokzincir teknolojisinin gümrük ve lojistik süreçlerinde uygulama örnekleri incelenerek mevcut sistemlerle uygulanabilirliği ve entegrasyonu için değerlendirme ile analiz faaliyetleri yürütülecek.

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