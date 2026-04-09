Dijital Tehlike Büyüyor: Yeşilay Gaziantep’ten Kritik Toplantı

Raporda, Türkiye’de sosyal medya kullanımının kritik seviyelere ulaştığı; kullanıcıların büyük bölümünün günde 3 saatten fazla zamanını dijital platformlarda geçirdiği ve bu sürenin özellikle gençler arasında daha da arttığı ortaya konulmaktadır.

Toplantıda, kontrolsüz sosyal medya kullanımının yalnızca bireysel değil, toplumsal bir risk haline geldiği vurgulanırken; ruh sağlığından akademik başarıya, aile ilişkilerinden sosyal yaşama kadar pek çok alanda ciddi olumsuz etkiler oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca gençlerin sosyal medya üzerinden bağımlılık yapıcı içeriklere maruz kalma oranlarının endişe verici düzeyde olduğu belirtildi.

Toplantıda ayrıca, Yeşilay tarafından ülke genelinde yürütülen “Bağımsızlık Seferberliği” kapsamında dijital bağımlılıkla mücadelenin öncelikli başlıklardan biri olduğu vurgulandı. Bu çerçevede Gaziantep’te yürütülecek çalışmaların artırılarak, toplumun tüm kesimlerinde bağımlılıklara karşı güçlü bir farkındalık ve direnç oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Alınan kararlar doğrultusunda, Yeşilay Gaziantep Şubesi’nin dijital bağımlılıkla mücadelede sahadaki çalışmalarını artıracağı; özellikle çocuklar ve gençlere yönelik eğitim, farkındalık ve koruyucu programların yaygınlaştırılacağı bildirildi.

Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Haluk Şen yaptığı açıklamada:

“Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo son derece ciddidir. Dijital bağımlılık, sessiz ama hızla yayılan bir tehdit olarak gençliğimizi kuşatmaktadır. Artık mesele yalnızca ekran süresi değil; zihinsel, duygusal ve sosyal bir kuşatma ile karşı karşıyayız. Bu gidişata sessiz kalamayız. Yeşilay olarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu görünmez tehlikeden korumak için sahada daha güçlü, daha kararlı ve daha yaygın bir mücadele başlatıyoruz. Ailelerimizi, eğitimcilerimizi ve tüm toplumu bu konuda birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla sunulan destek hizmetlerinin önemine dikkat çekilerek, dijital bağımlılıkla mücadelede başvuru ve danışmanlık süreçlerinin daha etkin duyurulması gerektiği vurgulandı. YEDAM; ücretsiz, ayaktan ve gizlilik esaslı hizmet sunan, 115 danışma hattı üzerinden randevu alınabilen bir merkez olarak bağımlılıkla mücadelede vatandaşlara profesyonel destek sağlamaktadır.