Dijital tarımda yerli ve milli ürün ‘Filiz’

Dijital Operatör Turkcell, mobil uygulaması ‘Filiz’i çiftçilerin kullanımına sunuyor. Tarlalarla ilgili verileri anında cep telefonundan görüntülemeye imkân tanıyan uygulama, verimliliği arttırıyor; sulamada yüzde 10 tasarruf sağlıyor.

Anlık bilgi sağlayacak

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, “Yeni çözümümüz ‘Filiz’ bitkinin gelişimi için ne yapılması gerektiği, su ihtiyacı ve hastalık riskleri gibi kritik bilgileri üreticilere anlık olarak sunuyor. Çiftçilerin sorunlara karşı önlem almalarını sağlıyor” dedi.

Turkcell’den satışa sunulan tarım cihazı ‘Filiz’, yerli ve milli ürün olarak sektöründe tek olmasıyla da dikkat çekiyor. Filiz; hastalık, şiddetli yağış, don gibi durumlarına karşı erken uyarı vererek kullanıcılarını olası zararlardan koruyor.

60 farklı bitkiyle ilgili bilgilerin yer aldığı cihazla mantar hastalıklarından haberdar olmak ve en uygun ilaçlama zamanını planlamak mümkün.