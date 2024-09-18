Dijital saldırıda MOSSAD parmağı! Her şey 5 ay önce hazırlanmış!

İsrail öldürmekte sınır tanımıyor. Bu defa da çağrı cihazlarını patlatıp Lübnan’ı kana buladı. İsrail’in, Lübnan'daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu binden fazla kişi yaralandı. Beyrutta'ki yaralıların arasında İran'ın Lübnan Büyükelçisi Emani'nin de bulunduğu belirtildi. MOSSAD’ın Lübnan’da patlatılan çağrı cihazı pillerine patlayıcılar yerleştirdiği iddia edildi.

ABD başta olmak üzere birçok ülkenin desteğini arkasına alarak Gazze'de soykırım yapan İsrail, Lübnan'a eşi benzeri görülmemiş bir şekilde saldırdı.

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. İsrail, yüzlerce küçük patlamayla olağanüstü genişlikte bir insan topluluğunu hedef aldı.

3 BİNE YAKIN YARALI VAR

Hepsi aynı anda, çağrı cihazı taşıyıcılarının olduğu her yerde gerçekleşti ve çoğu sakat kaldı. Ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır 3 bine yakın kişinin yaralandı.

Beyrutta'ki yaralıların arasında İran'ın Lübnan Büyükelçisi Emani'nin de bulunduğu belirtildi. Çağrı cihazı patlaması sonrası yaralanan İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

''HAKKI OLAN CEZAYI ALACAK''

Lübnan Hizbullahı, ülke genelinde mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada ''İsrail bu günahkar saldırı için ister beklesin ister beklemesin hakkı olan cezayı alacak.'' denildi.

SİBER SALDIRIDA MOSSAD PARMAĞI

Sky News Arabia'nın haberine göre; saldırıda MOSSAD'ın parmağı olduğu öğrenildi. İddiaya göre; MOSSAD’ın “Hizbullah’ın çağrı cihazlarına önceden ulaştığı ve pillerine patlayıcı madde yerleştirdiği” iddiasına yer verildi. Söz konusu haberde, MOSSAD’ın patlayıcılar yerleştirdiği pillerin sıcaklığını uzaktan yükselterek cihazları infilak ettirdiği de iddia edildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun da Lübnanlı güvenlik kaynağından aktardığına göre, cihazlara yerleştirilen patlayıcı 20 gramın altında ve infilak ettirilen cihazlar 5 ay önce ithal edildi.

E-POSTA GÖNDERİLMİŞ

İsrail'in saldırısı sonrası Lübnan'da Hizbullah güçlerine ait çok sayıda telsiz patladı. 29 Ağustos'ta, Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Tıp Merkezi çalışanlarına 'eski çağrı cihazlarının' değiştirileceğini söyleyen e posta gönderildiği ortaya çıktı. Telsizlere bomba düzeneği yerleştirildiği iddia ediliyor.