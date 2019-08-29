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Dijital reklam dünyası bu fuarda buluşuyor

Dijital reklam dünyasını bir araya getiren Intelligence Summit etkinliğinin ikincisi 2-3 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşecek.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:05
Dijital reklam dünyası bu fuarda buluşuyor

Dijital reklam dünyasını bir araya getiren Intelligence Summit etkinliğinin ikincisi 2-3 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşecek.



Dünyanın önde gelen şirketlerinin medya ajansı temsilcileri, reklam verenler ve marka temsilcileri 2-3 Eylül’de Intelligence Summit etkinliğinde İstanbul’da bir araya gelecek. Geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen zirve ile Latin Amerika’dan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya 5 kıtadan 15’ten fazla ülkeden İstanbul’a gelen dijital liderler online reklamcılığı masaya yatırırken birbirlerini tanıma ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulmuştu. Bu sene ise geniş bir perspektiften uzmanlar bir araya gelerek en güncel trendleri konuşmak, potansiyel işbirlikleri kurmak ve deneyimlerini paylaşmak imkanına erişecekler. Bunun yanında etkinlik kapsamında dijital dünyanın bugünü ve geleceğini de en ince detayına kadar konuşulacak.


Etkinlik boyunca yapacakları konuşmalar ve katılacakları paneller ile sektörün önde gelen konularına ışık tutacak şirketler arasında MOAT, Oracle, IAB, Adjust, Mindscapes, Kantar Millward Brown, Nielsen, OnDevice Research ve LinkedIn yer alacak.



3 kıtada 25’den fazla ülkeyi Türkiye ofisinden yöneten Adcolony EMEA ve LATAM Genel Müdürü Volkan Biçer konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "AdColony Türkiye Ofisi olarak geçtiğimiz sene ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin ikincisini bu sene de, daha büyük ölçekte tekrar gerçekleştirmek bizim için gerçekten gurur verici. Dünyada adından söz ettiren önemli marka ve temsilcilerini küresel ölçekte bir çatı altında tekrar İstanbul’da ağırlamak hem bizim için hem de Türkiye için büyük önem taşıyor. Etkinliğe 200’ün üzerinde yabancı marka temsilcisinin katılıyor olması, önümüzdeki günlerde özellikle dünya çapında medya bütçe kaynaklarının Türkiye’ye akabilmesinin önünü açan çok önemli bir gelişme olacağına inanıyoruz. Türkiye Ofisi olarak böyle bir zirveye imza atacağımız için çok mutlu ve gururluyuz" dedi.



Bu sene ikincisi gerçekleşecek etkinliğin heyecan veren konu başlıklarından bazıları şöyle;


İçerik Pazarlamasının Önemi


Reklamda Sahtecilik


Dijital Hikaye Anlatıcılığının Kodlarını Kırma


Doğru Amaç ve KPI Odaklı Ölçümleme


Programatik Dünyanın Yarını ve Yarından Sonrası


Lokal vs Global Marketler


LinkedIn Profilinizi Nasıl Geliştirebilirsiniz?

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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