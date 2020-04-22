Dijital para uygulamasını başlattılar! Kağıt para ortadan kalkacak mı?

Para Araştırma Enstitüsü (PBOC) tarafından yayınlanan bir belgeye göre, yeni dijital para birimi RMB'nin elektronik formu olacak ve dolaşımdaki kâğıt paralar ve madeni paralara eşdeğer bir değer olacak. Blockchain teknolojisinin deneyiminden yararlanan dijital para birimi, maliyetleri düşürme ve işlemleri daha kolay ve daha şeffaf hale getirme ile finansal sistemi değiştirmeyi amaçlıyor.

Çin'de halihazırda kullanılan sistemler ile mobil ödeme insanların günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Merkez bankasına göre, 2019 yılında bankalar 347,11 trilyon yuan (49,27 trilyon dolar) mobil ödeme yaptı.

Salgın insanları mobil alışverişe yönlendirdi

Kovid-19 salgınının yayılmasını durdurmaya yönelik hareket kısıtlamaları nedeniyle evde kalan insanlar e-ticaret platformlarından alışveriş yaparak mobil ödemeler ile nakitsiz süreci hızlandırdı. Birçoğu, virüsün banknotlar veya madeni paralar yoluyla bulaşabileceği endişeleri nedeniyle mağazalarda veya pazarlarda nakit kullanmamayı tercih etti. Bütün bunlar, hükümetin dijital para birimini geçişini hızlandıran gelişmeler oldu.

Çin uzun zamandır teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm ışığında blockchain teknolojisinin önemli rolünü kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Xi Jinping geçen yıl, önemli bir merkezi toplantıda blockchain teknolojisini "bağımsız inovasyon için önemli bir atılım" aracı olarak kullanmaya çağırdı.

Özellikle güvenlik standartlarının için hâlâ çok çalışma yapılması gerekiyor. Ancak şu anda test edilen dijital para biriminin kullanımı ile Çin'de yeni bir ödeme dönemi başlatmayı hedefliyor.

Kaynak: Finans Gündem