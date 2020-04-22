  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Dijital para uygulamasını başlattılar! Kağıt para ortadan kalkacak mı?

Bir süredir kendi dijital parası üzerinde çalışan Çin Merkez Bankası; Suzhou, Shenzhen ve Xiong'an gibi şehirlerde yeni ödeme aracı olan dijital para testlerine başladığını bildirdi. Yeni ödeme aracının yakın gelecekte, tüm ülkede kullanılması bekleniyor.

2020-04-22 20:02:00 - 2020-04-22 20:04:01
Dijital para uygulamasını başlattılar! Kağıt para ortadan kalkacak mı?

Para Araştırma Enstitüsü (PBOC) tarafından yayınlanan bir belgeye göre, yeni dijital para birimi RMB'nin elektronik formu olacak ve dolaşımdaki kâğıt paralar ve madeni paralara eşdeğer bir değer olacak. Blockchain teknolojisinin deneyiminden yararlanan dijital para birimi, maliyetleri düşürme ve işlemleri daha kolay ve daha şeffaf hale getirme ile finansal sistemi değiştirmeyi amaçlıyor.

Çin'de halihazırda kullanılan sistemler ile mobil ödeme insanların günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Merkez bankasına göre, 2019 yılında bankalar 347,11 trilyon yuan (49,27 trilyon dolar) mobil ödeme yaptı.

Salgın insanları mobil alışverişe yönlendirdi

Kovid-19 salgınının yayılmasını durdurmaya yönelik hareket kısıtlamaları nedeniyle evde kalan insanlar e-ticaret platformlarından alışveriş yaparak mobil ödemeler ile nakitsiz süreci hızlandırdı. Birçoğu, virüsün banknotlar veya madeni paralar yoluyla bulaşabileceği endişeleri nedeniyle mağazalarda veya pazarlarda nakit kullanmamayı tercih etti. Bütün bunlar, hükümetin dijital para birimini geçişini hızlandıran gelişmeler oldu.

Çin uzun zamandır teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm ışığında blockchain teknolojisinin önemli rolünü kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Xi Jinping geçen yıl, önemli bir merkezi toplantıda blockchain teknolojisini "bağımsız inovasyon için önemli bir atılım" aracı olarak kullanmaya çağırdı.

Özellikle güvenlik standartlarının için hâlâ çok çalışma yapılması gerekiyor. Ancak şu anda test edilen dijital para biriminin kullanımı ile Çin'de yeni bir ödeme dönemi başlatmayı hedefliyor.

Kaynak: Finans Gündem

"Sistem değişebilir" diyen Yavuz Dizdar koronavirüsün kaynağını açıkladı: Virüs planlı bir şekilde yönlendirilmiş! Hazırlanın

Gündem

"Sistem değişebilir" diyen Yavuz Dizdar koronavirüsün kaynağını açıkladı: Virüs planlı bir şekilde yönlendirilmiş! Hazırlanın

"Daha yıkıcı bir şey bekliyorum" deyip açıkladı: Koronavirüs sadece tatbikat, aslı...

Gündem

"Daha yıkıcı bir şey bekliyorum" deyip açıkladı: Koronavirüs sadece tatbikat, aslı...

Başrolde Elon Musk ve Bill Gates var! İnsanlara çip takmak için işte bahane
Başrolde Elon Musk ve Bill Gates var! İnsanlara çip takmak için işte bahane

Gündem

Başrolde Elon Musk ve Bill Gates var! İnsanlara çip takmak için işte bahane

Dünyayı azaltma planının Türkiye ayağı mı? İşte Türkiye'de 50 milyonu bile fazla bulan iş adamları!
Dünyayı azaltma planının Türkiye ayağı mı? İşte Türkiye'de 50 milyonu bile fazla bulan iş adamları!

Gündem

Dünyayı azaltma planının Türkiye ayağı mı? İşte Türkiye'de 50 milyonu bile fazla bulan iş adamları!

Erdoğan'ın eski danışmanı Davos'taki çarpıcı konuşmaları aktardı! İnsanlığı küçük bir elit grup idare edecek
Erdoğan'ın eski danışmanı Davos'taki çarpıcı konuşmaları aktardı! İnsanlığı küçük bir elit grup idare edecek

Gündem

Erdoğan'ın eski danışmanı Davos'taki çarpıcı konuşmaları aktardı! İnsanlığı küçük bir elit grup idare edecek

Altın için çarpıcı tahmin: Bu seviyeyi görebilir!
Altın için çarpıcı tahmin: Bu seviyeyi görebilir!

Ekonomi

Altın için çarpıcı tahmin: Bu seviyeyi görebilir!

Küreselciler iş başında! BM'den yeni 'felaket' açıklaması!
Küreselciler iş başında! BM'den yeni 'felaket' açıklaması! "Şimdi yok ama uyarıyoruz, 36 ülkede görülebilir"

Dünya

Küreselciler iş başında! BM'den yeni 'felaket' açıklaması! "Şimdi yok ama uyarıyoruz, 36 ülkede görülebilir"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ferhat

Virüs hedefine ulaşti ilk etapta ikinci etapta tip alaninda digitalleşme başlatacaklar ve mutemelen nano aşi ve biometrik çipler devreye sokacaklar. Birde sokaklar boş iken huwai ye bağli olan 5G istasyonlarinin inşaası hiz kazsnmiş gibi gözüküyor. Birde gökyüzüne atilan alan mask projesi kapsminda yüzbinlerce uyduyu unutmayin. Hadi hayirlisi olsun millete esaretin dozajini arttirdilar ve biz hala narkozdayiz.
  • Yanıtla

mustafa

BUDA BİZE ORTADA ASLINDA SALGIN OLMADIĞININ GERÇEĞİN ASLINDA İNSANLAR EVLERİNDE UYURKEN VE OTURUKEN GÖZYÜZÜNDE YENİ BAŞLANACAK DÖNEM İÇİN UYDULARIN HAZIR HALE GETİRİLDİĞİNİN İNSANLARIN BUNU GÖRÜP PANİĞE KAPILMAMASI İÇİN UYDURUKTAN BİR SALGIN HASTALIK OLUŞTURULDUĞUNUN TAM DA İSPATI OLUYOR. KAĞIT PARA ÇÖKTÜ ÇÜNKÜ ALTIN OLARAK ARTIK KARŞILIĞI YOK. 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı