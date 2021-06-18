Dijital karne nasıl alınır? E Okul karne notu görüntüleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı yüz yüze eğitim açıklaması ile öğretmen, öğrenci ve velilere eğitim öğretimde yeni yıla dair bilgiler verirken Bakanlık da karnelere dair duyurusunu gerçekleştirdi ve bugünü işaret etti. Peki karneler ne zaman açıklancak? MEB e-Okul ile karne sorgulama ekranı ve dijital karnelere erişim saat kaçta açılacak?

Dijital karne nasıl alınır?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılını da ağırlıklı olarak EBA üzerinden verilen eğitimlerle tamamlayan öğrenciler bugünden itibaren karnelerini e-Okul üzerinden görebilecekler. Sistemde yoğunluk yaşanmaması için erken erişime açılan karneleri ve mezuniyet belgelerini öğrenciler ve veliler isterlerse 2 Temmuz’da basılı olarak da okul müdürlüklerinden alabilecek. Karnelerin alınmasının ardından ilk ve orta okullarda 2 Temmuz’a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise mazeret sınavları 2 Temmuz’a kadar tamamlanacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri kısa bir süre sonra elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.