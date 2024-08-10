Dijital kahpeliklerin ardı arkası kesilmiyor! Türlü türlü rezillik var

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, dijital platformlarda çocuklara yönelik zararlı içeriklerin engellenmesi gerektiğini söyledi. Aytuğ, D.K. adlı bir Youtuber'ın çocuklar için uygunsuz içerikler paylaştığını belirterek, BTK'nın bu kanala erişim yasağı getirmesini olumlu bir adım olarak değerlendirdi. "Dijital vatan"ın korunmasının önemine vurgu yapan Aytuğ, bu tür içeriklerin toplumun geleceğini tehdit ettiğini ifade etti. Roblox oyun sitesine de benzer nedenlerle erişim yasağı getirildiğini hatırlatan Aytuğ, şunları kaydetti:

"İsmini yazıp da reklamını yapmak istemediğim Youtuber D.K.'nın sözde çocuklar eğlensin diye yaptığı yayınlar nihayet sabırları taşırdı ve kanalına erişim yasağı getirildi.

Çok sayıda çocuk tarafından takip edilen kanaldaki bir videoda "Eve gelen kuryeyle cilveleşeceğim ki daha çok takipçi gelsin" diyen kişi kapıyı açıyor ve twerk isimli +18 cinsellik dansı yapıyor.

Başka bir videoda ise odasından canlı yayın açan karakter garip hareketler yaparak, "Takipçilerim artıyor, Instagrammer olacağım" deyip, kız çocuklarına olumsuz davranışları örnek olarak sunuyor.

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Konuyla ilgili özellikle ebeveynlerden yüzlerce şikayet gelince harekete geçen BTK, ilgili kanala erişim yasağı getirdi. Şikayetçi anne babalar; korku ve cinsellik içeren videolar yüzünden çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu, geceleri uyuyamadıklarını ve orada izledikleri sapkın hareketleri taklit ettiklerini belirtiyorlar.

Diğer taraftan çocukları tehdit eden zehirli içerikleri nedeniyle Roblox adlı oyun sitesine de erişim yasağı getirildi.

Instagram'a getirilen yasağın tartışıldığı şu günlerde D.K.'nın sunduğu içerikler ve Roblox'un oyunları belki de bu platformun içinde yer alan türlü rezillik arasında en masum (!) olanlarından biri.

Bu gelişmeler bize tek bir şeyi anlatıyor:

Sınır hatlarımızı, göklerimizi ve mavi vatanımızı nasıl koruyorsak, "dijital vatanı" da aynı hassasiyetle savunmalıyız. Çünkü çağımızın savaşları artık dijital kahpeliklerle yapılıyor."