0553 313 94 23

Dijital gümrük ihracatı uçuracak

İhracatta büyük dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm işlemlerin elektronik ortamda yapıldığı ‘kağıtsız ihracat’ uygulamasına geçileceğini açıkladı. Bakan Pekcan, “Türkiye’deki bütün gümrüklerimizde kağıtsız elektronik ortamda ihracata 30 Nisan itibarıyla geçiyoruz” dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 11:34
Dijital gümrük ihracatı uçuracak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, 2019’un bakanlık için icraat yılı olacağını söyledi.

Dijitalleşmenin ‘mega trend’ olarak dış ticareti ve buna bağlı olarak ülkelerin rekabetçiliğini doğrudan etkilediğini belirten Pekcan, “Blokzincir, yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti gibi teknolojiler sayesinde artık eski modeller geçerliliğini yitiriyor. Bunlar önümüzdeki dönemde rekabetin koşullarını belirleyen alanlar olacak. Bu dönüşüm sürecinde ülke olarak geri kalmamız tabii ki söz konusu değil. Memnuniyetle söylüyorum ki biz treni kaçırmadık, doğru yoldayız” diye konuştu.

Uygulama tüm gümrüklerde 30 Nisan’da başlanacak

Pekcan, ilk aşamada Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından aranan belgelerin Tek Pencere Sistemi üzerinden alınmasına ilişkin çalışma yaptıklarını anımsatarak, geçiş sürecinde tam 154 belgeyi elektronik ortama taşıdıkları bilgisini verdi. Sistemin denemelerini Esenboğa Havalimanı, Ambarlı, Atatürk Havalimanı ve Ankara gümrüklerinde yaptıklarını belirten Pekcan, “Türkiye’deki bütün gümrüklerimizde kağıtsız elektronik ortamda ihracata 30 Nisan itibarıyla geçiyoruz” ifadesini kullandı.

Zamandan ve arşivlemeden tasarruf sağlayacak

Pekcan, bu tarihten itibaren ticaret erbabının yol ve zaman masrafına katlanmadan ihracat beyannamesi ve eklerini ofisinden verebileceğini vurgulayarak şunları söyledi: “Kağıtsız beyanname uygulamalarıyla mükelleflerin gümrük işlemlerinde çok önemli maliyet kalemi olan zamandan ve arşivleme maliyetinden de hem Bakanlığımız hem de ihracatçılarımız kurtulmuş oldu. Personelimiz tarafından yapılan müzekkere düzenleme, gözetim uygulaması, dilekçe gibi tüm işlemler sistemde yer alacak ve gümrük işlemleri şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilecek. İzlenebilirlik ve güvenlik açısından da baktığımızda ihracat işlemlerinin tüm süreçleri elektronik ortamda sistem üzerinden takip edilebilecek.

“Akıllı İhracat Platformu’nu hayata geçireceğiz”

Bakan Pekcan, ihracatçıların tüm verilere, desteklere, bilgi ve belgelere tek elden ulaşabilecekleri “Akıllı İhracat Platformu”nu hayata geçireceklerini ifade etti. Bakan Pekcan, “Söz konusu platform, ihraç pazarları, ihraç ürünleri ve ihracatçı özelinde önerilerle, ihracatımızı artırmaya dönük faaliyetlerimize destek verecek. İhracatçılarımızın kendilerine sağlanan desteklerden kağıt ortamından ari şekilde, tüm işlemlerin dijital ortamda çok daha hızlı yapabilmesine olanak sağlayacak Devlet Destekleri Otomasyon Programı da 2019 sonunda devreye girecek” diye konuştu.

“Bavul ticareti de dijital kayıt altına alınacak”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Bakanlığın çalışmalarıyla tamamlanan kağıtsız gümrük uygulamasının hayata geçirileceğine dikkati çekerek, bunun tüm işlemleri daha hızlı ve güvenilir hale getireceğini söyledi. Yeni uygulamalarla ihracatta yeni rekorlara ulaşılacağına işaret eden Gülle, önümüzdeki günlerde bavul ticareti yapanların da ihracatlarını dijital olarak kayıt altına alacaklarını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:34
  1. Ankara
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. Ticaret Bakanlığı
  4. İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım Toplantısı
  5. mega trend
  6. Tek Pencere Sistemi
  7. Esenboğa Havalimanı
  8. Ambarlı
  9. Atatürk Havalimanı
  10. Akıllı İhracat Platformu
  11. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ın Kagawa formaları, Uzak Doğu'da satılacak
    1. Beşiktaş'ın Kagawa formaları, Uzak..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu dünyada..
    3. Palancıoğlu’na vatandaşlardan destek
    4. Kahraman güvenlik görevlileri..
    5. Kayıp üniversite öğrencisi Belgrad..
    6. Serbest piyasada altın fiyatları
    7. TİKA’dan Türkiye Milli Pediatri..
    8. 2.Uluslararası Yasemin Adar güreş..
    9. Bülent Korkmaz: "Milli takım doğru..
    10. WOW Air uçuşlarını durdurdu
    11. Isparta’da Prof.Dr. Fuat Sezgin..
    12. Baş ağrısı ilâçları baş ağrısı yapıyor
    13. Tekirdağ DSYB’den bir ilk
    14. Haydar Ali Yıldız:"Hep beraber daha..
    15. Antalyaspor yüzme takımı 4 madalya ile..
    16. Başkan Erdoğan sosyal medyadan..
    17. Gürsulu minik çevreciler kuşları..
    18. Mavi ışıkla otizme dikkati çekilecek
    19. Kayıp üniversite öğrencisi Arda,..
    20. Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası..
    21. Polatlı’da en fazla istihdam sağlayan..
    22. Polis uyarıyor! Aman dikkat kapı..
    23. Yoğun bakımda tecrübe önemli
    24. Guatemala'da kamyon otoyolda en az 30..
    25. Ayşen Zeybekci: "Oyunuza ve sandığa..
    26. Hırsız, caminin musluklarını çalarken..
    27. Ömer Günel mitinglerine Davutlar’da..
    28. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    29. Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    30. Yıldızgörer, Mersinlileri oy..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi