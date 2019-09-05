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Dijital eğitim ve eğlence bir arada

Pamukkale Üniversitesi ve Tübitak desteği ile çocuklar dijital dünyanın kapılarını aralarken aileler ise bilinçli çocuklar yetiştirmenin püf noktalarını Forum Çamlık’ta işin uzmanlarından öğrenecekler.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:58
Dijital eğitim ve eğlence bir arada

Pamukkale Üniversitesi ve Tübitak desteği ile çocuklar dijital dünyanın kapılarını aralarken aileler ise bilinçli çocuklar yetiştirmenin püf noktalarını Forum Çamlık’ta işin uzmanlarından öğrenecekler.


Dijital dünyada çocukların ve ebeveynlerin farkındalığını arttırmak amacıyla Pamukkale Üniversitesi ve Tübitak işbirliği ile iki saat sürecek atölyeye Forum Çamlık AVM ev sahipliği yapacak. Tübitak 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim uygulamaları kapsamında desteklenen ve Pamukkale Üniversitesi üyesi Prof. Dr. Nesrin Işıkoğlu Erdoğan’ın yürüttüğü 20 farklı üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla ”Oyun Bizim İşimiz- Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Oyunun Etkili Kullanımı Projesi hakkında Forum Çamlık’ta atölyeler düzenlenecek.


8 Eylül Pazar günü 15:00-17:00 saatleri arasında zemin katta çocuklara yönelik atölyede tabletler ile eğitimsel oyunlar nasıl oynanır, dijital ortam nasıl kullanılmalıdır konulu dijital oyun atölyesi düzenlenecek.


Dijital ortamı doğru kullanma, eğitici dijital oyunlar hakkında aileleri bilgilendirme, çocukların dijital ortama maruz kalma ve siber zorbalık hakkında aileleri ve çocukları bilinçlendirme amacıyla 15:30-16:00 saatleri arasında Prof. Dr. Nesrin Işıkoğlu Erdoğan’la ”Dijital Dünyada Çocuk Olmak” adlı söyleşi gerçekleşecek.


Etkinliğe tüm çocuklar davet edildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:58
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