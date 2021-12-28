Dijital diktatörlük! Akit TV'nin Facebook sayfası hiçbir gerekçe olmadan kapatıldı
Eşcinsel sapkınlara karşı ve işgalci İsrail'in Filistin'deki yayılmacı politikasına yönelik yayınlar yapan AKİT TV’nin Facebook sayfası hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldı!
“Hakkın ve doğrunun yanında milletçe izliyoruz” sloganıyla yayın yaparak mazlumların sesi olan AKİT TV’nin Facebook sayfası gerekçe gösterilmeden kapatıldı.
Kapatma kararı, eşcinsel sapkınlar aleyhindeki haberler ve işgalci İsrail’in Filistin’deki zulmüne yönelik paylaşımlara kısıtlama getirilmesinden hemen sonra gerçekleşti.
Uyarı yapılmadan Facebook sayfası kapatıldı
İslam çizgisinden şaşmayan ve sapkınlığa savaş açan yayınlara imza atarak kurulduğu günden bu yana yoğun baskı ile karşılaşan AKİT TV’nin Facebook sayfasının hiçbir bildirim veya uyarı yapılmadan kapatılması ise dikkat çekti.
Sosyal medya hesaplarına, kapatılmadan önce itiraz hakkı verilmesine karşın AKİT TV’ye hiçbir uyarı yapılmaması Facebook’un dijital diktatörlüğünü gösterdi.
Öte yandan yalanı paylaşıp gerçekleri karartan Facebook'un, Müslümanlara yönelik uyguladığı ayrımcı tavrı ise tepki toplamaya devam ediyor.