Bugün sosyal medya, bir iletişim aracı olmaktan çıkmış, adeta bir fitne meydanına dönmüştür. Bir zamanlar fikirlerin özgürce tartışıldığı mecralar, şimdi ihanetin, sapkınlığın ve ahlaksızlığın yuvası hâline gelmiştir.

FETÖ’cü artıkları, hâlâ bu platformlarda cirit atmakta, devletin her adımını manipüle etmektedir. Bu şer odakları, dijital alemde sinsi bir savaş yürütmektedir. Gerçek kimliklerini gizleyerek sahte hesaplardan kin ve nifak saçmaktadırlar. Milletin imanını, ümmetin dirliğini hedef almaktadırlar. Sosyal medya, artık bir bilgi kaynağı değil, bir algı laboratuvarıdır.

Burada hakikat değil, algı kazanmaktadır.

İsrail yanlısı troller, Filistin direnişini terör diye yaftalarken, siyonist zulmü “savunma hakkı” diye pazarlamaktadır. Batı’nın propaganda aygıtları, Türk milletini diz çöktürmek için sanal cepheler kurmuştur. Bir yandan ahlakı çökertmekte, diğer yandan inancı hedef almaktadırlar. Cinsel özgürlük kılıfı altında, cinsel sapkınlıklar meşrulaştırılmaktadır. Aile kurumu, LGBT dayatmasıyla temellerinden sarsılmaktadır. Kadın ve erkeğin yaratılış fıtratına müdahale edilmekte, çocukların masum zihni zehirlenmektedir. “Modernlik” adı altında ahlaksızlık teşvik edilmektedir. Bu milletin evladı, asırlardır haram ile helali ayırt etmeyi bilen bir millettir. Ancak dijital çağın fesadı, gençliği kimliksizleştirmektedir. FETÖ’nün sanal uzantıları, din kisvesi altında dine savaş açmaktadır.

İsrail yandaşları, medya gücüyle Müslümanların direnişini kırmak istemektedir. Bütün bunlar tesadüf değildir; planlı, organize bir kültür ve inanç saldırısıdır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bu milletin vicdanı hâlâ diri, imanı hâlâ kavi’dir. Hakikat, bir gün bütün yalanları boğacaktır. Bugün “özgürlük” diye sunulan zehir, yarın toplumun ruhunu çürütecektir.

Müslüman ferasetli olmalı, dijital yalanlara kanmamalıdır. Sosyal medya terörüyle mücadele, vatan savunmasının yeni cephesidir.

Bugün kalem tutan da, telefon kullanan da sorumludur. Hak yolda duran, fitneye değil, hikmete sarılmalıdır. Bu milletin iradesini, birkaç trol değil, hakikat belirleyecektir. Allah, hakkın yanında duranları muzaffer kılacaktır. Sosyal medya terörüne karşı en büyük silah, imanla, irfanla, iz’anla direnmektir. Ve unutulmamalıdır ki, hakikat gecikse de daima galip gelir. Kripto FETÖ’cüler, sanki melek suretine bürünmüş şeytanlar misali, sosyal medyanın en karanlık dehlizlerinde gizlenmekte, milletin evlatlarının zihnine sızmak için türlü desiseler tertip etmektedirler. Bu sinsi taife, bazen mazlum rolüne bürünür, bazen de ilim ve hürriyet kisvesi altında fitne tohumları saçar; ne var ki maksatları hep aynıdır: Bu aziz milleti kendi öz değerlerinden, inanç köklerinden koparmak.Sözüm ona “eleştiri” adıyla yapılan her paylaşım, aslında milletin mukaddesatına yönelmiş bir hançerdir; kelimeler tatlıdır, lakin niyetleri zehirle doludur. Bu kriptolar, gönül coğrafyamızın her köşesine sızmış, zihinleri esir almak için “trend” denilen modern tuzaklarla yeni nesli aldatmaya yemin etmişlerdir.

Onların gözünde ne vatan mukaddestir, ne bayrak azizdir, ne de iman kıymetlidir; her şey birer “araç”tır, maksat ise kaos ve teslimiyettir.İşte bu sebeple sosyal medya, yalnızca bir haberleşme vasıtası değil, aynı zamanda bir akıl ve ruh savaşının meydanıdır. Bizler, tarih boyunca nice haçlıyla, nice mandayla, nice vesayetle mücadele ettik; bugünse karşımızdaki düşman, klavye arkasına gizlenmiş bir siber ordudur. Bu ordu, gönülleri fethetmek yerine ifsat etmeyi murat eder; gönül yerine algoritma, hakikat yerine manipülasyon ikame eder.Lakin unutulmasın ki, zulmün en büyük silahı yalandır.

Yeniakit Gazetesinin 02 Kasım 2025 tarihli nüsnasında yayınlanmıştır