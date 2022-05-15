Dijital baskılı halı yıkama: Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz! Daha önce böylesini duymadınız

Ev temizliği emek, güç ve bolca zaman isteyen işlerin başında gelir. Bir de koltuk silme, perde indirme, halı yıkama gibi derin temizlik işine girdiyseniz işiniz daha zor. Neyse ki halı temizliğini kolayca yapabileceğiniz yöntemler var. İşte o yöntemler...

Dijital baskılı halılar, kullananlardan tam not alıyor. Çünkü dokuma sıklığı, yumuşaklık ve kolay temizlik imkanı gibi önemli detaylarda klasik ve kaliteli dokuma halılardan hiçbir farklılık göstermiyorlar. Üstelik fiyat olarak kıyaslandığında, diğer halılardan çok daha ucuzlar.

Peki temizliği nasıl yapılır?

Dijital Baskılı Halı Yıkanabilir mi?

30° Derecede sıkma olmadan makinada yıkanabilir. Temizlemesi çok kolaydır. Üzerine toz, saç biriktirmez.

Önemli: Kurutma makinası kullanılmamalıdır. Halıyı kuruturken gölgede kurutulması tavsiye edilir. Güneşte kurutulur ise renk solmasına neden olabilir. ! Elde kendiniz doğal halı şampuanı ile veya halı yıkama fabrikasına verebilirsiniz. Silinebilir yüzeye sahiptir. Ilık ve sabunlu suyla silebilirsiniz.

Dijital bask halı nasil yıkanır?



Dijital baskılı halılar üzerinde elektrikli süpürge kullanılabilmektedir. Yaşam alanının kullanım sıklığına bağlı olarak her gün, iki güne bir veya haftada iki kere elektrik süpürgesiyle halı temizlenebilir. Bu işlem, toz ve kirlerin halının derinliklerine işlemesini engelleyecektir.

Kaymaz tabanlı halı elde nasıl yıkanır?

30 derecede yıkayın. ·Sıkma yaptırmayın. Deterjan kullanmayın. Jel tabanlı halı ise, jel kısmını güneşe getirmeyin. Dökülmüş sıvı veya elektrik süpürgesiyle çıkmayan özel lekeler için en etkili yöntem doğal sabun kullanmaktır. Halı yıkaması için evimizde bulunan amonyak, leke çıkarıcı vb. gibi temizlik ürünlerin yerine sabun ve suyun kullanılmasını öneriliyor.

Halı nasıl yıkanır, temizlenir?

Halı yıkama firmalarına verdiğinizde ise bilmediğiniz bir yer olduğu zaman halı gittiği gibi geri gelebiliyor. Nişasta ve karanfil formülü ile suya sabuna dokunmadan halı yıkamadan halı temizliğini yapabileceksiniz. Halı temizliğinde kullanılan doğal ürünler ile evinize kimyasal ürünler sokmak zorunda kalmayacaksınız. Halı yıkaman halıları ilk günkü gibi pırıl pırıl yapmanın yolları ise şu şekilde…

TEK İHTİYACINIZ OLAN ŞEY MISIR NİŞASTASI

Mutfak dolapların birinde kesinlikle mısır nişastası vardır. Su ve sabun olmadan halıyı hiç yerinden kaldırmadan elektrik süpürgesi ve nişasta ile halınızı kolayca temizleyebilirsiniz. Nasıl mı?

Bunun için öncelikle yeterli miktarda mısır nişastasını alarak halınızın üzerine serpin.

Bu işlemi gerçekleştirirken nişastayı eşit miktarda ve halının tüm noktalarına gelecek şekilde döktüğünüzden emin olun.

Serpmiş olduğunuz mısır nişastasını halının üzerinde 3-4 saat boyunca bekletin.

Ardından elektrik süpürgesi yardımıyla halının üzerindeki mısır nişastalarını süpürün.

Bu basit işlem halınızın pırıl pırıl parlamasına yardımcı olacaktır.

KARBONAT VE MISIR NİŞASTASI İKİLİSİ

Halılarınızın temizliği için bir diğer formül de karbonat ve mısır nişastasının birlikteliğinden ortaya çıkıyor. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler;

1 su bardağı kabartma tozu ya da karbonat

1 fincan mısır nişastası

1 fincan kuru nane

1 yemek kaşığı karanfil

1 yemek kaşığı boraks

Öncelikle bu malzemelerin ne işe yarayacağını bilmeniz önemli. Karbonat ya da kabartma tozu kiri yumuşatarak halının üzerinden daha kolay çıkmasına yardımcı olurken kuru nane ise halınızın daha güzel kokmasını sağlar. Nane ayrıca mikrop öldürücü özelliği ile halınızın üzerinde oluşması muhtemel bakteri ve virüsleri yok eder. Karanfili isteğe bağlı kullanabilirsiniz, bu da halınızın daha güzel kokmasını sağlar. Boraksın kullanımı da isteğe bağlı olsa. Ama bilmelisiniz ki boraks çok işe yarayan bir madde. Çünkü hem temizleyici hem de dezenfekte edici.

Temizlik işlemine başlamadan bir kabın içerisinde ihtiyacınız olan tüm bu malzemeleri karıştırın.

Ardından halınızın üzerine eşit miktarda serpin ve bir diş fırçası yardımıyla tüylerinin arasına doğru yedirin.

Bu işlemin ardından en az iki saat boyunca bekleyin. Bekleme süreniz ne kadar uzun olursa halınızın üzerinde yer alan bakterilerin çok daha büyük bir kısmı yok olacak.

Ertesi gün halınızın üzerini bir elektrik süpürgesi ile iyice temizleyin. Halınızın yeni hali sizi bile şaşırtacak!

HALI TEMİZLEME TOZU

Halılarınızı halı temizleme sabunu ya da halı temizleme tozu ile de temizleyebilirsiniz. Halı temizleme sabunu kullandığınızda su ile durulama yapmak durumunda kalacağınız için halı temizleme tozu daha avantajlı bir yöntem.

Bunun için bir paket halı temizleme tozunu halınızın üzerine eşit miktarda serpin.

30 dakika boyunca beklettikten sonra süpürün.

Halılar kaç derecede yıkanır?

Sorusuna cevap verecek olursak genellikle halılar makinede 30 derecede yıkanmaktadır. Yıkandıktan sonra renginin solmaması, kumaşının hasar görmemesi, tüylenmemesi de oldukça önemlidir.

Halı yıkarken hangi deterjan kullanılmalı?

Ancak halı temizliğinde kullanılacak en iyi deterjan, arap sabunudur. Arap sabunu, hem iyi köpürür hem de lekelerin daha çabuk çıkmasına yardımcı olur. Halı yıkarken kullanılacak fırça çok eski ve kılları çok sert olmamalıdır. Genellikle tahta fırçalar tercih edilmelidir.

Kaymaz halı hangi programda yıkanır?

30 derecede yıkayın. ·Sıkma yaptırmayın. ·Deterjan kullanmayın. ·Jel tabanlı halı ise, jel kısmını güneşe getirmeyin.

En temiz halı nasıl yıkanır?

Ilık su dolu bir kovanın içinde sabunu çözdür ve yumuşak kıllı bir fırça ile lekeyi ovala. Durulama için, sabun kalıntıları temizleyecek bir bez kullanabilir ve sabunu çıkarmak için su ekleyebilirsin. Lekeye en kısa sürede müdahale etmeyi unutma, çünkü leke kurursa çıkarması daha zor olacaktır.

Yıkanabilir halı nedir?

Tüm halılar elbette çamaşır makinesinde yıkanamıyor. Sadece bu ibareyi barındıran halılar, zahmetsiz bir temizlik sunuyor. Makinede yıkanabilir halılar, küçük lekeler için kolaylıkla temizlenebilir yüzeyi ile yardımcı oluyor. Daha büyük leke ya da kir durumlarında ise çamaşır makinesi kullanılabiliyor.