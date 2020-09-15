Digiturk ücretli tv platformlarından biridir. Film, dizi, belgesel, müzik, çocuk içerikleri ve maç yayınları Digiturk üzerinden ücretli olarak yayınlanıyor. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi gibi pek çok ligin ülkemizde yayın hakları Digiturk’te bulunuyor. Yıllık ya da aylık paketlerle binlerce içerik müşterilere sunuluyor. Peki, Digiturk üyeliği aylık ne kadar?

Digiturk izle

Digiturk müşterilerine diziden, belgesele onlarca yapım sunuyor. Bu yayınları izlemek içinse illa yayın akışına ayak uydurmanız gerekmiyor. Beinconnect internet sitesi veya beinconnect uygulamasından paketleriniz kapsamında dizilere, filmlere, belgesellere ulaşmanız mümkün. Hatta televizyonun yakınında değilseniz beinconnect üzerinden paketiniz kapsamında canlı maç yayınlarını da izleyebilirsiniz.

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Digiturk yayın akışı

Digiturk kullanıcıları ulusal kanalların hepsini takip edebiliyor. Ayrıca paket içeriklerine göre spor yayınlarından dizilere kadar pek çok içeriği izleyebiliyorlar. Sinemada yayınlandıktan sonra bazı filmler Digiturk’ten DVD’si ile aynı anda yayınlanabiliyor. Ancak bu tip ‘Salon filmi’ olarak adlandırılan yapımlar film başı ekstra ödemeyle izlenebiliyor.

Digiturk kanallarının yayın akışlarını da sık sık merak ediliyor. Digiturk yayın akışına Digi kumandanızın ‘Rehber’ kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca internetten de yayın akışını öğrenebilirsiniz.

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Digiturk üye girişi

Digiturk üyeleri online işlemler ve internet üzerinden film, dizi izlemek için sisteme nasıl giriş yapabileceklerini merak ediyor. Digiturk internet sitesinde TC kimlik numaranız /kayıtlı cep telefonu numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Digiturk internet sitesinden online işlemlerinizi yapabilirsiniz. Online fatura ödeme, paket satın alma ya da paket iptal etme gibi işlemler yapılabilir. Beinconnect sayfasına da aynı Digiturk şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Buradan canlı tv, dizi, film, maç yayınlarını izleyebilirsiniz.

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Digiturk filmler

Digiturk’de paketleriniz kapsamında onlarca yerli ve yabancı filmi izleyebilirsiniz. Filmleri izlemek içinse yayın akışlarını takip etmek zorunda değilsiniz. Digiturk’te yayınlanan filmlerin tümüne Beinconnect’ten ulaşabilirsiniz. Beinconnect internet sitesi veya uygulamadan paketiniz kapsamındaki filmleri ya da izle öde paketinde bulunan filmleri izleyebilirsiniz. İzle öde paketi filmleri, film satın alma anlamına gelmektedir. Burada sunulan filmler yeni yapımlardır.

Digiturk diziler

Son yıllarda yabancı dizilere ilgi bir hayli arttı. Elbette söz konusu yabancı diziler örf ve adetlerimize pek uygun içerikler sunmuyor. Ahlak sınırlarını zorlayan bazı yapımlar ise eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Digiturk’te onlarca yeri ve eski dizi yer alıyor. İzleyeceğiniz dizinin içeriğini öğrendikten sonra üyeliğiniz doğrultusunda takip edebilirsiniz. Dizilerin yeni bölümleri yayın akışına göre televizyonda yayınlanıyor. Dizilerini eski ve yeni bölümlerini Beinconnect’ten de izlemeniz mümkün.

Digiturk maç yayını

Digiturk uzun yıllardır Süper Lig’in yayıncı kuruluşudur. Pek çok lig ve spor branşının yayın haklarını bulunduran Digiturk yayınlarını ücretli olarak yapmaktadır. Maç yayınlarını izleyebilmek için Digiturk’e üye olunmalıdır.

Digiturk üyelik ne kadar?

Digiturk film paketleri ne kadar? | Digiturk belgesel paket fiyatları | Digiturk üyelik ücretleri paketlere göre değişiyor. Film, dizi ya da spor paketlerinin ücretleri içeriklerine göre değişiklik gösteriyor.

Süper Lig maç yayını ücretleri | beIN Sports aylık ne kadar?

Süper Lig maçlarını izlemek isteyenler üyelik ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Spor, eğlence, aile paketlerinin ücretleri farklılık gösteriyor. Bu konuda en doğru bilgiyi Digiturk kampanya sayfasından öğrenebilirsiniz.

DİGİTURK MAÇ YAYIN ABONELİK ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

beIN Sports tek maç satın al

Süper Lig maçları için paket satın almak istemeyenler yalnızca arzu ettikleri maçları izleyebilmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Digiturk tek maç satın almak için İzle-öde seçeneğini kullanabilirsiniz.

Tek maç satın almak için Digiturk online işlemler sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Ardından izle-öde butonundan maçlar kısmını seçerek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Digiturk iletişim

Digiturk paketleri hakkında bilgi almak için ya da sinyal sevilerinde yaşanıyan sorunlarda dolayı pek çok kişi müşteri hizmetleri numarasını araştırıyor. Digiturk müşteri hizmetlerine 0212 473 73 73 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Digiturk online işlemler

Digiturk online işlemlerden faturalarınızı ödeyebilir, paket alabilir ya da paket sayılarınızı azaltabilirsiniz.

DİGİTURK ONLİNE İŞLEMLER SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Beinconnect indir

Beinconnect aracılığıyla dilediğiniz yerde dilediğiniz yayını izleyebilirsiniz. Bunu için tarayıcınızı kullanabilirsiniz. Hızlı erişim içinse mobil cihazlarınıza Beinconnect uygulamasını indirebilirsiniz. Play Store veya App Store’dan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Beinconnect şifremi unuttum

Beinconnect internet sitesi veya Beinconnect uygulamasını açın. Giriş kısmından şifremi unuttumu seçerek şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

Digiturk nasıl abone olunur? | Digiturk başvuru yap

Evinize Digiturk bağlatmak istiyorsanız başvuru merkezi internet sitesine girip başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

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