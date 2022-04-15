Diego Rossi'nin bonservis bedeli ne kadar? Diego Rossi ne kadar Fenerbahçe’de kalacak?

Fenerbahçe Rossi'nin bonservisini aldığını duyurdu. Sezon başında ABD MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles FC'den kiralık olarak takıma katılan yıldız futbolcunun transferine ilişkin olarak sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, 2021-22 sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen Diego Rossi’nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile anlaşmaya varmıştır.

Bu anlaşmaya göre 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuz ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Diego Rossi’ye çubuklu formamızla başarılar dileriz."

Diego Rossi kimdir?

Diego Rossi Marachlian 5 Mart 1998, Montevideo doğumludur. Forvet mevkisinde oynayan Uruguaylı futbolcudur. Los Angeles'tan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. 14 Aralık 2017 tarihinde MLS'de yer alan Los Angeles takımına transfer oldu. 4 Mart 2018 yılında ilk lig maçına Seattle Sounders karşısında çıktı. Rossi, bu maçın 11.dakikasında Los Angeles formasıyla ilk golünü attı. 2019-2020 sezonunda MLS gol kralı oldu. 1 Eylül 2021 tarihinde satın alma opsiyonuyla birlikte Los Angeles'tan 1 yıllığına kiralandı. Tam adı Diego Martín Rossi Marachlian olan futbolcunun soyadı, anne tarafından Maraş'ta yaşamış olan Ermeni asıllı dedesinden gelmektedir. Bu nedenle Ermenistan millî futbol takımı'ndan davet aldı. Babası ise İtalyan'dır.