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Diego Forlan futbolu bıraktı

- Manchester United ve Atletico Madrid'in de formalarını giyen Uruguaylı yıldız, 40 yaşında emeklilik kararı aldı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:05
Diego Forlan futbolu bıraktı


İSTANBUL (AA) - Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, kariyerini noktaladı.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran 40 yaşındaki oyuncu, "21 yılın ardından profesyonel kariyerime son veriyorum. Mükemmel hatıra ve duygularla dolu bir dönem kapanıyor fakat yenisi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Independiente takımında başlayan Forlan, Manchester United, Atletico Madrid, Villarreal ve Inter gibi dünyanın önde gelen takımlarında forma giydi.

Yıldız futbolcu, Manchester United ile Premier Lig ve Federasyon Kupası, Atletico Madrid ile de UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşadı.

Uruguay Milli Takımı'nın formasını 112 kez giyen Forlan, 36 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:05
  1. Atletico Madrid
  2. Diego Forlan
  3. Futbol
  4. Manchester United

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