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Yerel Didim'de zararlıya rastlanmadı
Yerel

Didim'de zararlıya rastlanmadı

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Didim'de zararlıya rastlanmadı

Aydın'ın Didim ilçesindeki pamuk alanlarında gerçekleştirilen haftalık tuzak ve bitki kontrollerinde zararlı yoğunluğuna rastlanmadı.

Didim ilçesinde pamuk üretim alanlarında tarımsal kontroller aralıksız sürdürülüyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen haftalık kontroller kapsamında pamuk tarlalarındaki tuzaklar ve bitkiler tek tek incelendi. Yapılan kontrollerde, pamuk alanlarında ürün verimini ve kaliteyi olumsuz etkileyebilecek herhangi bir zararlı yoğunluğuna rastlanmadığı belirtildi. Ekipler, sahada gerçekleştirdikleri incelemeler sırasında üreticilerle de bir araya gelerek pamuk alanlarında yapılması gereken kontroller ve zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Yetkililer, pamuk üretim sezonu boyunca düzenli arazi kontrollerinin devam edeceğini ve muhtemel zararlı yoğunluklarının erken tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

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