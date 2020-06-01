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Aktüel

Didim’de normalleşme süreci başladı

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:20:25 -
Didim’de normalleşme süreci başladı

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.


01 Haziran itibari ile Korona virüse karşı normalleşme süreci kapsamında kısıtlama ve yasakların kalkmasının ardından ilçede hizmete açılan işletmelerde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.


Daha temiz ve sağlıklı bir ortam oluşturmak adına, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları tüm işletmelerde periyodik olarak gerçekleştirilecek.

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