0553 313 94 23

Didim’de karada ve denizde 79 göçmen yakalandı

Aydın Didim ilçesinde bir gecede karada ve denizde 79 düzensiz göçmen yakalandı.

25 Ağustos 2019 Pazar 13:44
Didim’de karada ve denizde 79 göçmen yakalandı

Aydın Didim ilçesinde bir gecede karada ve denizde 79 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Tekağaca Burnu açıklarında lastik bot ile ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye hazırlanan düzensiz göçmen tespit edildi. Lastik bot içinde 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgedeki Marina’ya teslim edildi.


Öte yandan Didim’de aynı gece Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 42, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da 11 düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB'den özel okul açılmasına yeni düzenleme
    1. MEB'den özel okul açılmasına yeni..
    2. Çukurova’da stratejik plan kabul edildi
    3. "Ölmek istemiyorum, bize yardım edin"
    4. Leylekler İstanbul semalarında
    5. İran'da işçilerin 'maaş' protestosu
    6. Atladığı yeri haberlerde izleyince..
    7. Aşçılar, başkanlarını seçerken yöresel..
    8. Başkan Pekmezci, park bahçelerde..
    9. Lübnan Başbakanı Hariri: “İsrail’in..
    10. Didim’de karada ve denizde 79 göçmen..
    11. Ticaret savaşı kızışıyor! ABD'den..
    12. Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 3..
    13. Vedat Muriqi kaldığı yerden devam
    14. TİKA gönüllüleri Çad'da yürekleri ısıttı
    15. Türkiye resmen ilan etmişti! Bir..
    16. Kumluca’da 1. Büyükalan Şenlikleri
    17. Vefa ve kardeşlik buluşması
    18. OSMEK’te bilgiler sanat eserine..
    19. Göçerler, DAP sayesinde yayla..
    20. "Dur" ihtarına uymayan sürücü polis..
    21. Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu:..
    22. Avşar, Malazgirt Zaferinin yıl..
    23. Ne toprak var ne de tazminat! ABD'li..
    24. Ordu proje üretiyor
    25. Şahinbey Belediyesi’nden satranç kursu
    26. Fenerbahçe’de Reyes’in sözleşmesi..
    27. Doğu’da 2 ilde sağanak yağış..
    28. Sapkınlar için LGBTİ ‘olimpiyatları’..
    29. Motosikletlilere yönelik sıkı denetim
    30. Zırhlı aracın devrilmesi ile şehit..
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek