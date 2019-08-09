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Didim’de balık çiftlikleri ve OSB’ye karşı imza kampanyası

Aydın’ın Didim ilçesinde, yapılması düşünülen balık çiftlikleri ve Tarımsal Organize Sanayi Bölgesine karşı, bir grup sivil toplum örgütü tarafından imza kampanyası başlattı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:55
Didim’de balık çiftlikleri ve OSB’ye karşı imza kampanyası

Aydın’ın Didim ilçesinde, yapılması düşünülen balık çiftlikleri ve Tarımsal Organize Sanayi Bölgesine karşı, bir grup sivil toplum örgütü tarafından imza kampanyası başlattı.


Didim’de yapılması düşünülen balık çiftlikleri ve Tarımsal Organize Sanayi Bölgesine karşı Didim Çevre Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşları tarafından Altınkum Yalı Caddesinde imza kampanyası başlattı. Kampanyaya Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Belediye meclis üyeleri ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı. İmza kampanyasında konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Ülkemizin doğasını, bitki örtüsünü savunacağız. Hepimiz bir kuvay-i milliye ruhu ile memleketin her yerinde olacağız. Kaz dağlarını nasıl savunuyorsak, Didim gibi bir turizm ilçesinde böyle mücadele edeceğiz. Burasının turizm beldesi olması için çalışıyoruz. Didim’e bugün OSB yapmak istedikleri yeri 3 sene önce cezaevi yapmak istediler. Yapacaksanız organize turizm bölgesi yapın. Çıktığımız bu mücadele ince uzun bir yol; biz bürokrasi ile siyasilerle konuşarak doğru işi doğru şekilde yapmak. Didim bir turizm kentidir ve OSB’yi istemiyoruz. Mücadelenize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.


Ardından toplanılan vatandaşlar imza atarak kampanyaya destek olurken, kampanyanın 1 Eylül Dünya Barış gününe kadar sürdürüleceği ve toplanan imzaların ilgili birimlere iletileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:55
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