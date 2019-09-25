Didim'de 162 düzensiz göçmen yakalandı Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığında olan 162 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insansız hava aracı kullanarak yaptıkları incelemede, Menderes Nehri çevresinde yurt dışına geçme hazırlığındaki düzensizgöçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Ekipler, iki farklı noktada 4 lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 162 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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