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Yerel

Didim çiçek açıyor

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Altınkum Yalı Caddesinde çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:14:29 -
Didim çiçek açıyor

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Altınkum Yalı Caddesinde çalışmalarına devam ediyor.


Didim’e görsel zenginlik kazandırmak için çalışmalar yapan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Altınkum Yalı Caddesinde çiçek ekimi gerçekleştirdi. Sahil şeridi boyunca devam eden çiçek ekimleri kapsamında, Altınkum Yalı Caddesi’nin yeni hali vatandaşların beğenisini topladı. Çalışmaların kent genelinde devam edeceği bildirildi.

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