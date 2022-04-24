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Spor Didier Drogba seçimleri kaybetti! Aldığı oy şaşırttı
Spor

Didier Drogba seçimleri kaybetti! Aldığı oy şaşırttı

Fildişi Sahili'nin ve dünya futbolunun efsane futbolcusu Didier Drogba, ülkesinin futbol federasyonu başkanlığı için girdiği seçimi kaybetti. Drogba'nın aldığı oy şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 22:21:00 - 2022-04-24 22:25:12
Didier Drogba seçimleri kaybetti! Aldığı oy şaşırttı

Türkiye'de de Galatasaray forması giyen Chelsea ve Marsilya'nın efsane ismi Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.

İlk kez bir milli takım şampiyonu ve uluslararası bir yıldız olarak aday olan Drogba, Kerozen, Emma Lohoues ve Emmanuel Eboue gibi isimlerden de destek almıştı.

Drogba'nın 21 oy alarak elenmesi şaşkınlık yarattı. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Idriss Diallo 59 ve bir başka aday Sory Diabate 50 aldı.

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