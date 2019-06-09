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Didier Deschamps: “Türkiye’den sağlam bir tokat yedik”

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye’nin galibiyeti tam anlamıyla hak ettiğini söyleyerek, "Türkiye’den sağlam bir tokat yedik" dedi.

09 Haziran 2019 Pazar 01:38
Didier Deschamps: “Türkiye’den sağlam bir tokat yedik”

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye’nin galibiyeti tam anlamıyla hak ettiğini söyleyerek, "Türkiye’den sağlam bir tokat yedik" dedi.


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Konya’da Türkiye’ye 2-0 mağlup olan Fransa Milli Takımı’nda Teknik Direktör Didier Deschamps, mücadele sonunda açıklamalarda bulundu. Deschamps, Türkiye’nin neredeyse her şeyi doğru şekilde yaptığını belirterek, "Türkiye 3 puanı tamamen hak etti. Biz yetersiz bir performans ortaya koyduk. Türkiye’yi sonuna kadar tebrik ediyorum. Bizim açımızdan negatif çok şey var. Karşınızda kim olursa olsun, her şeyinizi vermezseniz, bu sonuçlar kaçınılmaz oluyor” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’den sağlam bir tokat yedik”


Kendilerinin iyi hücum edemediklerini, iyi savunma yapıp yapmadıklarının ise tartışılır olduğunu kaydeden Didier Deschamps, “Fransa’nın bir maçı gol atmadan tamamlaması nadir rastlanan bir durumdur ama pozisyon sayısı çok yetersiz. Türkiye iyi savunma yaptı. Bugün Türkiye’den sağlam bir tokat yedik” şeklinde konuştu.


Türkiye’nin takım halinde çok iyi bir performans ortaya koyduğunu da dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Burada bir oyuncu çok önemliydi, o da Burak Yılmaz. Oyunun kurulması ve etrafındaki oyuncuların oyuna katılması anlamında çok önemli bir performans ortaya koydu" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 01:38
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