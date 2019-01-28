Didi Buz Hokeyi Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı - Ligin normal sezonunu Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü lider bitirdi



ANKARA (AA) - Didi Buz Hokeyi Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı. Ligin normal sezonunda Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü, Zeytinburnu Buz Sporları Kulübü, Narman Spor Kulübü, Gümüş Patenler, Erzurum BBGSK, Başkent Yıldızları, Koç Üniversitesi ve İzmir BBGSK takımlarının katılımıyla 56 maç yapıldı. Çekişmeli karşılaşmaların oynandığı ligde normal sezonu İstanbul temsilcisi Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü, 39 puanla lider bitirdi. Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü, Zeytinburnu Buz Sporları Kulübü, Narman Spor Kulübü ve Gümüş Patenler, final serisine kalan 4 takım oldu.



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