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Dünya Didem Nişancı ABD Hazine Bakanlığında kritik bir göreve getirilecek!
Dünya

Didem Nişancı ABD Hazine Bakanlığında kritik bir göreve getirilecek!

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın en yakınındaki isim bir Türk olacak. Yellen, Hazine Bakanlığında özel kalem müdürlüğü görevine Didem Nişancı'yı getirecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 07:26:00 -
Didem Nişancı ABD Hazine Bakanlığında kritik bir göreve getirilecek!

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Yellen, Hazine Bakanlığında özel kalem müdürlüğü görevine Didem Nişancı'yı getirecek.

Söz konusu göreve ilişkin teklifin Bloomberg LP'de kamu politikası bölümünde yönetici olan Nişancı'ya sunulduğu ve Nişancı'nın görevi kabul ettiği belirtildi.

Nişancı, bakanlığının onaylanması halinde Yellen'a en yakın isimlerden biri olacak.

Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, geçen yıl kasım ayında eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.

Janet Yellen, atamanın ABD Senatosunda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

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Yorumlar

Net bir anlatım

ABD devletin en üst düzeyine yabancı kimi getirirse getirsin o abd liden daha da ABD lidir yada fetoş ile birlikte kaçan tayfadandır bu kadar. Net
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İstanbul

Daha önce de Türk diye getirilenleri coooooook gördük yetiştirilmiş ajan çıktılar. Onlar akıllı sasirtmaz. Türkiye'nin lehine çalışacakları bir yere getirecek kadar ahmak değiller.
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