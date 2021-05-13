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Biyografi Didem Koçak kimdir, nerelidir? Didem Koçak nerede çalıştı?
Biyografi

Didem Koçak kimdir, nerelidir? Didem Koçak nerede çalıştı?

Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Direktörlüğü görevine Didem Koçak getirildi. Didem Koçak’ın Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Direktörü olmasıyla birlikte Didem Koçak’ın hayatı da merak ediliyor. Peki Didem Koçak kimdir, nerelidir? Didem Koçak nerede çalıştı? İşte Didem Koçak hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 20:59:00 -
Didem Koçak kimdir, nerelidir? Didem Koçak nerede çalıştı?

Didem Koçak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü mezunudur. Microsoft bünyesinde iş hayatına başlayan Sayın Koçak, 7 yıllık Microsoft deneyiminde sırasıyla Microsoft Türkiye Kurumsal Bayi Kanalı Satış ve Pazarlama Yöneticisi, KOBİ Satış Müdürlüğü, Kurumsal Satış ve Pazarlama departmanında Kurumsal Pazarlama dahil olmak üzere Üretim ve Perakende sektörü Satış Müdürlüğü, Medya Sektörü Satış Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2003 yılından 2018 yılına kadar kendi şirketleri olan Koçak Kurumsal Yönetim Danışmanlığı ve Puma Yapım ve Dijital Medya şirketlerinde Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak çalışmıştır. 25 yılı aşkın iş hayatında telekom, bankacılık, medya, perakende, üretim vb. sektörlerine yönelik Strateji, Pazarlama, Satış ve Yönetim süreçlerine ilişkin birçok projeyi tasarlamış ve yönetmiştir. 2018 yılından itibaren Demirören TV’de başarılı çalışmalarını sürdürmüştür. 2.Lisans eğitimini olan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirmek üzere olan Didem Koçak, evli ve iki çocuk annesidir.

 

 

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