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Didem Arslan Yılmaz'dan Altın Kelebek çıkışı: Tiyatro

Altın Kelebek Ödül Töreni için "Bu tiyatronun içinde yer almak istemem" ifadelerini kullanan sunucu Didem Arslan Yılmaz, adaylıktan çekilmek istediğini açıkladı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 19:16
Didem Arslan Yılmaz'dan Altın Kelebek çıkışı: Tiyatro

Program sunucusu Didem Arslan Yılmaz, Altın Kelebek ödüllerine aday gösterildiğini, ödül törenini şaibeli olarak gördüğü için adaylıktan çıkmak istediğini belirtti. Yılmaz, son yıllarda ödüllerin tartışmalı olarak dağıtıldığı iddiaları üzerine "Bu tiyatronun içinde yer almak istemem" ifadelerini kullandı.

"Bu tiyatronun içinde yer almak istemem"

Didem Arslan Yılmaz'ın konuyla ilgili, "Altın kelebek ödüllerine yine adayı gösterilmişim. Ancak son yıllarda 'tartışmalı' ödül dağıtıldığı iddia ediliyor. Aday adaylığından çıkarılmak istiyorum. Çünkü sonuçları 'önceden belli olduğu' tartışmaları bitmiyor. Böyle ise, bu tiyatronun içinde yer almak istemem." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 19:16
  1. Didem Arslan Yılmaz
  2. Altın Kelebek ödülleri
  3. Habertürk TV

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