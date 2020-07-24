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Medya

Didem Arslan Yılmaz, Müge Anlı'nın koltuğuna göz dikti

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı’ya sunucu Didem Arslan Yılmaz rakip olmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 19:43:00 -
Didem Arslan Yılmaz, Müge Anlı'nın koltuğuna göz dikti

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı’ya güçlü bir rakip geliyor.

Show TV, Habertürk TV’de sunuculuk yapan Didem Arslan Yılmaz, gündüz kuşağı sunucusu Müge Anlı’nın tahtını sallamayı planlıyor.

Medyaradar’ın haberine göre, Show TV’de realite programı sunacak olan Didem Arslan Yılmaz’ın Global Medya tarafından dış yapım olarak hazırlanacak program ile yakın zamanda ekranlarda yer alacağı bilgisine ulaşıldı. Programın Müge Anlı’nın Atv'de yaptığı formatla çok benzerlik taşıması bekleniyor.

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