Didem Arslan Yılmaz Habertürk’e veda etti

Bir dönem eşi ile İSPARK personeline saldırısı ile gündeme gelen Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz, kurum ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Medyaradar'ın haberine göre; deneyimli sunucunun yeni adresi ise Ciner’in bir başka kanalı olan Show TV olacak.

Didem Arslan Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Arkadaşlarım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk’de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv’deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum, başarılarınızı ilgiyle izleyeceğim hep. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk’ün, çok emek verdim. Acısıyla, tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz, reytingimiz bol olsun” ifadelerini kullandı.

Ünlü ekran yüzü son olarak 2016 yılında CNN Türk’ten ayrıldıktan sonra tekrar eski yuvası olan Habertürk’e geri dönmüştü.