Dicle Üniversitesi’nin birçok iş yeri kiraya verilecek
Mülkiyeti Dicle Üniversitesi’ne ait olan ve ilanla mevkii, miktarı, cinsi, yüzölçümü ve nitelikleri belirtilen ticari amaçlı olarak kullanılacak taşınmazlar ihale ile kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre taşınmazların ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi ile 13.08.2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 28/b maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak.
Kiralama süresi 3 (üç) yıl olan taşınmazların birinci yıl kira bedeli ile kiralama süresi 1 (bir) yıl olan taşınmazın kira bedeli, sözleşmenin düzenlenmesinden önce peşin olarak ödenir.
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