Dicle Üniversitesi’nin birçok iş yeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre taşınmazların ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi ile 13.08.2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 28/b maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

Kiralama süresi 3 (üç) yıl olan taşınmazların birinci yıl kira bedeli ile kiralama süresi 1 (bir) yıl olan taşınmazın kira bedeli, sözleşmenin düzenlenmesinden önce peşin olarak ödenir.

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