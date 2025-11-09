  • İSTANBUL
Yaşam Dicle Üniversitesi’nde gizemli kayıp! Polis memurundan iz yok
Yaşam

Dicle Üniversitesi’nde gizemli kayıp! Polis memurundan iz yok

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Dicle Üniversitesi’nde gizemli kayıp! Polis memurundan iz yok

Diyarbakır’da tedavi gördüğü hastaneden sabah saatlerinde çıkan polis memuru İsmail T., bir daha geri dönmedi. Ekipler, 5 gündür kayıp olan polisin izini bulmak için Dicle Nehri çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Hastanesinde siroz tedavisi gören polis memuru İsmail T., perşembe sabahı hastaneden çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde hastaneden ayrıldı

Edinilen bilgilere göre, Hakkari'de görevli polis memuru İsmail T., siroz teşhisiyle 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesine getirildi. Tedavi gören İsmail T., perşembe günü sabah saatlerinde hastaneden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

İsmail T., AFAD, itfaiye, polis Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ve Dicle Nehri'nde aranıyor.

