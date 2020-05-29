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Ekonomi

Dicle Elektrik'ten tarımsal sulama alt yapısına 3,5 milyon liralık yatırım

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:57:15 -
Dicle Elektrik'ten tarımsal sulama alt yapısına 3,5 milyon liralık yatırım

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Dicle EDAŞ), Diyarbakırlı çiftçilerin sulama sezonunda enerji sorunu yaşamamaları için tamamladığı yeni enerji nakil hattından, 500 tarımsal sulama abonesi ve 4 köydeki mesken aboneleri yararlanabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen 60 megavat kapasite tahsisi sayesinde Bismil ve Çınar ilçelerindeki tarımsal sulama abonelerinin enerji ihtiyaçları giderilmiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, geçen yıl başlattıkları çalışmayı sulama sezonu başlamadan tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Söz konusu çalışmayla Bismil-2 Trafo Merkezi'nden 2,5 kilometresi çift devre olmak üzere toplam 14 kilometrelik enerji nakil hattı döşendi. Hedefimiz enerji nakil hattını sulama sezonundan önce tamamlamaktı. Salgın sebebiyle çalışmalar zaman zaman dursa da hedefimize ulaştık ve sulama sezonu öncesinde çalışmalarımızı tamamlayarak nakil hattını devreye aldık."

Toplam 3,5 milyon liralık harcamayla tamamlanan yeni enerji nakil hattından, bölgedeki 500 tarımsal sulama abonesinin yanı sıra 4 köydeki mesken aboneleri de yararlanabilecek.


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