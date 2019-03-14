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Dicle Elektrik'ten tarımsal desteklerin iadesine ilişkin açıklama

14 Mart 2019 Perşembe 15:51
Dicle Elektrik'ten tarımsal desteklerin iadesine ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından çiftçilerden elektrik borçlarına karşılık olarak alınan mazot ve gübre desteklerinin iade edilmeyeceği bildirildi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, bazı kesimlerin sosyal medya üzerinden yaymaya çalıştığı mazot ve gübre desteklemelerin iade edilmesi konusunun "tamamen spekülatif " olduğu ve böyle bir durumun söz konusu olmadığı duyuruldu.

 Açıklamada, "Sosyal medyada çiftçiler için mazot, gübre desteklemelerinin iade edilmesine ilişkin iddiaların gündeme taşındığı görülmüştür. Konuyla ilgili bir çalışma olmadığı ve çiftçilerimizden yapılan mahsubun geçmiş yıllarda kullandıkları elektrik borçlarına karşılık olduğu hususunu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:51
  1. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ
  2. tarımsal destekleme ödemesi

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