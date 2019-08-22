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Dicle Elektrik, Silopi Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:42
Dicle Elektrik, Silopi Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) kaçak elektrik kullanımını önlemek için kurulan panoların tahrip edildiği ve iş makinalarıyla çalışma alanlarının kapatıldığı gerekçesiyle Silopi Belediyesi yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, Silopi'de bugüne kadar kurulan 97 alçak gerilim sayaç otomasyon panosunun saldırılar sonucu tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Dicle EDAŞ ile Silopi Belediyesi arasında tüketicilere kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesi için yapılacak yatırımlarla ilgili 11 Aralık 2018’de protokol imzalandığı anımsatılan açıklamada, bu kapsamda yapılan çalışmaların, yeni belediye yönetimi tarafından "Eski yönetimi tanımıyoruz" denilerek engellenmeye başlandığı belirtildi.

Bunun üzerine Dicle EDAŞ, kaçak elektrik kullanımını önlemek için kurulan panoların tahrip edildiği ve iş makinalarıyla çalışma alanlarının kapatıldığı gerekçesiyle Silopi Belediyesi yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu

Dicle EDAŞ'ın söz konusu protokol kapsamında yatırım çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Yaklaşık 2 aydan bu yana yeni seçilen Silopi Belediyesi yöneticileri tarafından çalışmalar engellenmeye başlandı. Her defasında yer altı kablo döşemesi ve pano kurulumu yapılan yere gelen belediye yöneticileri ile zabıtalar, çalışmaları durdurarak, açılan kanalları iş makineleri ile doldurdu. Son olarak önceki gün belediye yöneticileri çalışmaları engelleyerek, halkı tahrik edince, gece kimliği belirsiz kişiler kurulan 4 panoyu parke taşları ve kalaslarla tahrip etti." ifadeleri kullanıldı.


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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:42
  1. Dicle elektrik
  2. kaçak elektrik
  3. Silopi Belediyesi

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