DİB’de atama sinyali yedeklere umut oldu

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2022 yılı başında 7 bin 800 sözleşmeli personel istihdam edilmişti ancak 4 bin 300 yedek adayın ataması bütün yeterlilikleri haiz olmalarına rağmen yapılamamıştı. Yakında atamaların yapılacağı yönünde gelen duyumlar, yedek

adayları heyecanlandırdı.

“Din hizmeti boşluk kabul etmeyen bir alandır”

Yedek adayların atanmasına ilişkin yaptıkları görüşmelerden umutlu ayrıldıklarını belirten Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, “Diyanet İşleri Başkanlığımızda din hizmetleri sınıfında yaklaşık 13 bin civarında boş kadro bulunmaktadır. Din hizmeti doğası gereği boşluk kabul etmeyen bir alandır. Bu nedenle en kısa sürede kurumumuzdaki bu boş kadroların doldurulması din hizmetinin daha sağlıklı yürütülmesi açısından elzemdir. Bu yıl başında kurumumuza 7 bin 800 sözleşmeli personel alımı yapılmış ve adayların gerek KPSS gerek Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ve gerekse sözlü mülakat sınavından başarılı olmak şartıyla atamaları yapılmıştır. Aynı sınavlarda başarılı olan 4.300 aday ise yedekte kalarak atamaları gerçekleştirilememiştir. Bütün yeterlilikleri sağlayan hatta güvenlik soruşturmaları dahi yapılan bu kardeşlerimizin boş kadro açığı bulunan kurumumuzda bir an önce değerlendirilmesi hem kurumumuz hem de yedek din görevlisi adayları için çok daha elverişli bir durumdur” diye konuştu.

“Kadro açığı bir an önce doldurulmalı!”

Yıldız, “Halkımızın ihtiyaç duyduğu ve inşa ettiği camii, Kur’an Kurslarını din görevlisiz bırakmak doğru değildir. Vekil ve fahri olarak görev yapan imam hatip, müezzin ve Kur’an Kursu Öğreticilerinin de her yıl müftülükler tarafından yapılan sınavlarla istihdam ediliyor. Yıllarca özveri ile bu işi yapan vekil ve fahri hocalarımıza da kadro verilerek kurumumuzdaki kadro açığı bir an önce doldurulmalıdır” dedi.

Atama duyumları heyecanlandırdı

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, yedek adaylarla ilgili olarak, “Aslında yedek kelimesinin manası; sınavda başarılı olmalarına rağmen kadro yetersizliğinden dolayı atanmaları cihetine gidilememiş anlamındadır. Diğer taraftan Başkanlığın, adayları mezuniyet durumlarına göre kategorilere ayırması ve sınavların birçok merkezlerde yapılıyor olması gibi nedenlerden dolayı puanlamada standart tutturulamaması da büyük ölçüde şikayetlerin oluşmasına sebep olmuştu. Ancak uzun zamandan beri atamalarının yapılacağına dair duyumlar alan ‘yedekler’ her geçen gün merakla birlikte stresli günler geçirmektedir. Atamaların yapılacağına ilişkin bizler de duyumlar almaktayız. DİB’de münhal olan kadroların çokluğu göz önüne alındığında, bahse konu atama bekleyen yedeklerin bir an önce göreve davet edilmeleri yerinde bir karar olacaktır. Diva-Sen olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de hem DİB hem halen görev yapan hem de görev beklentisi içerisinde olan tüm tarafların ihtiyaçları olan haklarının verilmesi taraftarıyız” ifadelerini kullandı.