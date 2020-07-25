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Aktüel

DİB: "Kurbandan elde edilen et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurların satılması caiz değildir"

Yeniakit Publisher
2020-07-25 14:36:25 -
DİB: "Kurbandan elde edilen et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurların satılması caiz değildir"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Din İşleri Yüksek Kurulu, kurbandan elde edilen et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurların satılmasının caiz olmadığını bildirdi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, internet sitesinden, kurban konusunda dikkat edilmesi gereken bazı dini hususlara dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, kurban organizasyonu yapan kurumların, kurbanlık hayvanın etini ve diğer parçalarını satmamaları, bunları ya hisse sahibine ya da onun rızası doğrultusunda dinen bağışlanması caiz olan şahıs veya hayır kurumlarına ulaştırmaları gerektiği vurgulandı.

Kurban etlerinin satılması ve gelirinin harcanabilmesinin belirli şartlara bağlı olduğu ifade edilen açıklamada, "Bunun da ilgili kişi ve kurumlar tarafından etlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanarak gerekli çaba ortaya konulduğu halde, farklı nedenlerle fakirlere ulaştırılma imkanının sağlanamadığı ve telef olma tehlikesiyle karşılaşıldığı durumlara özel ve zarurete dayalı olarak verilmiş istisnai bir hüküm" olduğu ifade edildi.

Planlanma aşamasındaki kurban etlerinin bazı kişi ve kuruluşlar tarafından satılmasının doğru olmadığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurbandan elde edilen et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurların satılması caiz değildir. Zira Hz. Peygamber, 'Kim kurbanının derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir.' buyurmuştur. Bu nedenle belirli özel durumlara has bu görüşün, gerekçeleri ve verildiği şartlar dikkate alınmadan kapsamının genişletilerek henüz planlanma aşamasında kurban etlerinin bazı kişi ve kuruluşlar tarafından satılması doğru değildir.

Netice itibarıyla Kurulumuzun kurban etlerinin satılabileceğine yönelik cevaz hükmü yukarıda açıklandığı üzere istisnai durumlarla ilgili olup, vekaletle kurban organizasyonu yapan kuruluşların henüz planlama aşamasında kurban etlerini satıma konu etmesi caiz değildir."

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